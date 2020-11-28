MSB duyurdu: Taciz ateş yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/fIuMqECl4v
Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.