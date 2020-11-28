MSB duyurdu: Taciz ateş yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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İzdivaç programıyla tanınmıştı: Genç kızları evlilik vaadiyle dolandıran firari 'sahte damat' suçüstü yakalandı

Türkiye’de bir dönem izdivaç programlarında damat adayı olarak boy gösteren, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ve sahte kimlikle genç kızları evlilik vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandıran firari Medet Batal, Ortaköy’de bir binanın terasında genç bir kızı dolandıracağı esnada Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Baskın anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan ve çeşitli illerde “dolandırıcılık” suçundan 6 adet aranması bulunan Batal tutuklanarak cezaevine gönderildi.