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Gündem MSB duyurdu Taciz ateş yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Taciz ateş yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
GÜNDEM
Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 6 terörist böyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:28
Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 6 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.'


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