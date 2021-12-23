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MERSİN

Zirai don nöbeti: 'Nöbet tutmazsak emekler boşa gider, aç kalırız'

Mersin'de 600 rakımı geçen bölgelerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte seralarda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler de sobalarını yakarak zirai don nöbetine başladı. Serasında domates yetiştiren İsmet Ateş "Nöbeti tutmazsak ürünlerimizi don vurur, bu zamana kadar çektiğimiz emekler boşa gider, bizde aç kalırız" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Zirai don nöbeti: Nöbet tutmazsak emekler boşa gider, aç kalırız
Çiftçiler seralarında sobalarını yakmaya başladı.

Meteoroloji’nin uyarısının ardından yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklığı sıfırın altında seyretmeye başladı. Zirai don uyarısı nedeniyle kentte özellikle örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üretici de tedbirini aldı. Çiftçilerin bir kısmı seralarına gündüzden sobalarını kurdu, gece termometreler sıfırı göstermesiyle birlikte ise yakmaya başladı.

İHA

Seraların içerisinin sebzeleri don vurmaması için 4 derece civarında tutmaya çalışan üreticiler nöbete başladı. Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği, hafta başından itibaren normale döneceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Erdemli ilçesine bağlı 600 rakımlı Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkiindeki serasında domates yetiştiren İsmet Ateş’te zirai don nöbetine başladı.

İHA

Meteoroloji’nin uyarısını anımsatan üretici İsmet Ateş, "Bizde gündüzden sobalarımızı, yakacaklarımızı hazırladık. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfıra düşmesi neticesinde sobalarımızı yaktık. Derecelerimizi yükselttik, sabaha kadar sobalarımızı böyle yakacağız. Ürünlerimizi zirai don vurmaması için böyle nöbet tutacağız. Buranın rakımı 600, seramızda domates var. Hasadı yarı civarında yaptık, zirai don uyarısı nedeniyle sabaha kadar sobalar yanacak. Nöbeti tutmazsak ürünlerimizi don vurur, bu zamana kadar çektiğimiz emekler boşa gider, bizde aç kalırız" dedi.

İHA

Öte yandan Erdemli Belediyesi de kıyı kesimler hariç yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 10 derece altında seyredeceğini duyurarak uyardı.

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