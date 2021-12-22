CNN Türk canlı yayınına katılan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, kurdaki dalgalanmaları bahane ederek fiyat yükselten fırsatçılara sert sözlerle yüklendi.

Gübre ve yakıt maliyetlerini çiftçinin karşıladığını ve buna rağmen 2 liradan ürününü sattığını vurgulayan Demir, aynı ürünü marketlerin 10 liranın üzerinde fiyatla satmasının soygundan başka bir şey olmadığını dile getirdi.

"ÇİFTÇİ ÜZERİNDEN VURGUN YAPIYOR"

Çiftçinin zor şartlarda üretim yaptığını ifade eden Demir, "Birileri çiftçinin üstünden vurgun yapıyor. Yok zamanda benden gelip 1.5 TL'ye domatesi alıp 12 TL'ye satmanın nasıl izah edilebilir" diye konuştu.

OYNAT 01:46 İstanbul Ziraat Odası Başkanı fırsatçıları deşifre etti: 2 TL'ye aldıklarını 12 TL'ye satıyorlar İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, tarladan 2 liraya alınan sebzelerin 10-12 liraya satıldığını vurguladığı konuşmasında, 'Birileri çiftçinin üstünden vurgun yapıyor.' diyerek isyan etti. Fiyat artışının, kurdaki dalgalanmalar ve dolar ile alakalı olmadığını ifade eden Demir, 'Maliyetini, cefasını biz çekiyoruz, onlar sefasını sürüyorlar' dedi. BiP'te paylaş

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Fiyat artışının, kurla, dolarla, gübre ile ilgisinin olmadığını söyleyen Demir, "Maliyetini, cefasını biz çekip onlar sefasını sürüyorlar." dedi.

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"SÜTTE DAHA ZAMMIN ADI GEÇMEDEN MARKETLER FİYATLARI KATLADI"

Demir, sütün fiyatının 4.75 TL'ye çıkmadan önce marketlerde 18 lirayı bulduğunu belirterek, "Süt 3.25'ten daha 475'e çıkmadan, daha ismi konuşulmaya başladığı anda ertesi gün markette süt 18 lira oldu. Bunu kim nasıl izah edecek? Bu vurgun değil, talan değil, soygun değil de nedir bu" dedi.