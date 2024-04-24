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Ziyareti eskilere danışacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine randevu veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden önce CHP'nin önceki genel başkanlarıyla bir araya gelecek.

Uğur Duyan
04:00 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:48 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen, Özgür Özel.
Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen, Özgür Özel.

Özel CHP'nin eski liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın'la görüşerek ziyarete ilişkin fikir alışverişinde bulunacak. Partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurul üyelerinin konuyla ilgili görüşünü alan Özel'in MYK üyelerinin yanı sıra il ve ilçe başkanlarıyla birlikte 15 büyükşehir belediye başkanı ile de istişare yaptığı öğrenildi.

KÜLLİYE'YE İLK KEZ GİDECEK

Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı süresince Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etmemiş, cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra da seçilmesi halinde Çankaya Köşkü'nü kullanacağını açıklamıştı.

Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde görüşülmesinin şık olacağını ifade eden Özel'in, görüşmenin Külliye’de yapılmasına da karşı olmadığı iddia edilmişti.




#Özgür Özel
#CHP
#Recep Tayyip Erdoğan
43 dakika önce
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