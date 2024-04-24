Ziyareti eskilere danışacak

Özel CHP'nin eski liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın'la görüşerek ziyarete ilişkin fikir alışverişinde bulunacak. Partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurul üyelerinin konuyla ilgili görüşünü alan Özel'in MYK üyelerinin yanı sıra il ve ilçe başkanlarıyla birlikte 15 büyükşehir belediye başkanı ile de istişare yaptığı öğrenildi.