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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kapımız açık' ifadelerini kullandığı görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi açısından toplantının gündemini hazırlayarak randevu talep edeceklerini açıkladı.

15:16 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:25 - 18/04/2024 Perşembe
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Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in yapacağı görüşme gündemde.

Yüz yüze yapılacak görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama Özel'den geldi.


"Randevu talep edeceğiz"


Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:


"Randevu isteyeceğiz tabii ki. Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Cumartesi günü il başkanlarımız belediye başkanlarımız bir araya gelecek. Seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası için yol haritamızı belirliyoruz sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup randevu talep edeceğiz. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın son aşamada görüşlerini alacağım. Çok gecikmez önümüzdeki hafta gibi Sayın Erdoğanın da takvimine göre görüşeceğiz."


Erdoğan: Kapımız açık


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Kendisine,
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?"
sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da,
"CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz."
ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#CHP
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