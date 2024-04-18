CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceğiz

Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in yapacağı görüşme gündemde.
Yüz yüze yapılacak görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama Özel'den geldi.
"Randevu talep edeceğiz"
"Randevu talep edeceğiz"
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Randevu isteyeceğiz tabii ki. Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Cumartesi günü il başkanlarımız belediye başkanlarımız bir araya gelecek. Seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası için yol haritamızı belirliyoruz sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup randevu talep edeceğiz. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın son aşamada görüşlerini alacağım. Çok gecikmez önümüzdeki hafta gibi Sayın Erdoğanın da takvimine göre görüşeceğiz."
Erdoğan: Kapımız açık
Erdoğan: Kapımız açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kendisine,
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?"
sorusu yöneltildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da,
"CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz."
ifadelerini kullandı.
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25 dakika önce