CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceğiz

"Randevu isteyeceğiz tabii ki. Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Cumartesi günü il başkanlarımız belediye başkanlarımız bir araya gelecek. Seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası için yol haritamızı belirliyoruz sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup randevu talep edeceğiz. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın son aşamada görüşlerini alacağım. Çok gecikmez önümüzdeki hafta gibi Sayın Erdoğanın da takvimine göre görüşeceğiz."