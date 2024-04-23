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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Mermerli Salon'da diğer siyasi parti liderleri ile birlikte gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel ile ikili görüşmenin gelecek hafta gerçekleşeceğini söyledi.

20:23 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 21:31 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de özel bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyon kapsamında parti temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de görüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz." karşılığını verdi.

İkili görüşmenin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

Resepsiyona, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#TBMM
#23 Nisan
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