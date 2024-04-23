Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak ziyareti dönüşü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme talebine ilişkin de konuştu. Şu an itibariyle henüz böyle bir randevu talebinin gelmediğini ancak olabileceğini vurgulayan Erdoğan olası görüşmede yeni anayasaya dikkat çekerek ''Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz.'' dedi.