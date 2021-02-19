Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu açıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Azerbaycan'la dev protokol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama. Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık. Mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz, işgalci Ermenistan’dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin ihyasına yönelik çalışmalar" ifadelerini kullandı.