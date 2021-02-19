Gündem Zonguldakta kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu açıldı
ZONGULDAK

Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor. Devrek'te 2 ve Kozlu'da 1 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 49'u açıldı.
Ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 49'u açıldı.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 49'u açıldı. Devrek'te 2 ve Kozlu'da 1 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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