Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu açıldı

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
Ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 49'u açıldı. Devrek'te 2 ve Kozlu'da 1 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
Ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 49'u açıldı. Devrek'te 2 ve Kozlu'da 1 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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