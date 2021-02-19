Hayat Meteoroloji sarı kodla uyardı 33 kentte yoğun kar yağışı var
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Meteoroloji sarı kodla uyardı: 33 kentte yoğun kar yağışı var

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle Zonguldak-Bartın-Karabük çevrelerinde çok yoğun olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş’ta eksi 2, Bitlis’te eksi 3, Van ve Hakkâri’de 0 derece olması beklenmektedir.

EGE'DE SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklıklarının Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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Meteoroloji sarı kodla uyardı: 33 kentte yoğun kar yağışı var
Hayat

Meteoroloji sarı kodla uyardı: 33 kentte yoğun kar yağışı var

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle Zonguldak-Bartın-Karabük çevrelerinde çok yoğun olması bekleniyor.
Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum
Gündem

Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum

Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşındayken, çobanlık yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ekrem Şeflek'in ailesi konuştu. Ekrem için dün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan kardeşi Erdal Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu söyledi. Hastalığından dolayı evlat nöbetine katılamayan, Ormanbağ'da yaşayan anne Huri Şeflek (72) de 28 yıldır oğlundan haber alamadığını ve evlat hasretiyle hastalandığını anlattı. Baba Naif Şeflek (78) ise "Çocuğum sürüyle birlikte kaçırıldı. Daha sonra sürünün bulunduğunu söylediler. Asker ve güvenlik korucuları olarak bölgeye gittik. Olay yerine gittiğimizde yüzlerce hayvanımızı telef edilmiş bulduk ancak çocuğumdan herhangi bir iz bulamadık" dedi.

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