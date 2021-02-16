Ekonomi Yoğun kar yağışı sebze fiyatlarını artırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yoğun kar yağışı sebzeyi vurdu ​

Yoğun kar yağışı sebze fiyatlarını artırdı

İstanbul’da üç gündür devam eden yoğun kar yağışı sebze fiyatlarını vurdu. Don oluşmasıyla sebze fiyatlarında geçen haftaya göre 1-2 liralık artış gösterdi. Meyve fiyatları ise geçen haftaya göre sabit kaldı. Pazar esnafı fiyat artışının nedenleri arasında hale az ürün gelmesi ve kamyonların pazar alanlarına ulaşamamasını gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Yoğun kar yağışı sebzeyi vurdu
Yoğun kar yağışı sebzeyi vurdu

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı semt pazarlarını etkiledi. İstanbul Bahçelievler’de kurulan semt pazarında karın etkisi sebze ve meyve fiyatlarına yansıdı.

Yoğun kar yağışı ile hava sıcaklıklarının düşmesi, hallerde don olayına neden oldu. Don oluşmasıyla sebze fiyatlarında geçen haftaya göre 1-2 liralık artış gösterdi. Meyve fiyatları ise geçen haftaya göre sabit kaldı.

Ette fiyat oyunu: Türkiye'yi ithalata zorluyorlar
EKONOMİ
Ette fiyat oyunu: Türkiye'yi ithalata zorluyorlar

“Kar yağışından meyve fiyatları etkilenmedi”

Kar yağışının meyve fiyatlarına çok etki etmediğine ve geçen haftayla neredeyse aynı fiyatlara mallarını sattıklarını söyleyen pazarcı Rafet Ozan, “Ana yollarda herhangi bir sorun olmadığı için hale malda geliyor halden malda alabiliyoruz. Meyve fiyatlarında pek fazla oynama olmaz ama yeşillikte karın yağmasıyla sıcaklığın düşmesinden dolayı oluşan don ile yeşillik fiyatlarında biraz oynama olabilir fakat meyve fiyatlarını pek etkilemedi. Sadece mandalinanın fiyatı 1 lira yükseldi buda sezonunun bitmesinden dolayı yaşandı. Mandalina geçen hafta 7 liraydı bu hafta 8 liraya çıktı. Elma geçen hafta 6 liraydı bu hafta yine 6 lira. Portakal 8 liraydı bu hafta yine 8 lira. Muz 10 liraydı yine 10 lira çilekte aynı fiyatla devam ediyor 20 liradan satıyoruz kar meyve fiyatlarını pek etkilemedi. Havalar ısındıkça portakal ve elmanın fiyatları biraz daha düşer” dedi.

Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!
EKONOMİ
Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!

“Don olayı sebze fiyatlarını vurdu”

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle hallerde yaşanan don olayının sebzeleri kötü etkilediğini ve fiyatlarda 1-2 liralık bir yükselmenin olduğunu belirten pazarcı Salih Ural, “Kardan dolayı yollarda buzlanma oldu. Bunun yüzünden halden kamyonlar çıkmakta zorlandı. Azda olsa mal bulabildik. İstanbul’da yaşanan kar yağışının dışında Ege Bölgesinde yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle sebzelerde çok fazla sorun yaşadık. Mallarımızın çoğuna kardan dolayı don vurdu. Bu don olayı sebzelerimizi, pazarımızı ve fiyatları etkiledi. Sebze fiyatlarında çok olmasa da geçen haftaya göre 1-2 liralık yükselme oldu. Karın yoğun yağmasından ve hale malın eksik gelmesinden dolayı fiyatlarda yükselme oldu. Kıvırcık geçen hafta 4-5 lirayken bu hafta 6-7 liradan satıyoruz. Pırasa geçen hafta 3 lirayken bu hafta 5 lirayı gördü Ispanak 4 liradan 5 liraya yükseldi” ifadelerini kullandı.

Meyve sebzede yeni düzenleme: Artık açık alanda satılamayacak
EKONOMİ
Meyve sebzede yeni düzenleme: Artık açık alanda satılamayacak
Abone Ol Google News
Katlanabilir iPhone geliyor

Katlanabilir iPhone geliyor

​2023 yılında satışa çıkabilir.
Dinlene dinlene dükkan soydu

Dinlene dinlene dükkan soydu

Hırsızın soygun esnasında yaptıkları pes dedirtti.
Evlat nöbetindeki annenin isyanı: Daha büyük bir acı yok yeter artık teslim olun

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar.

Türkiye'yi ithalat yapmaya zorluyorlar.
60 ile kar uyarısı

60 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

​'Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım'
5 Ağustos'tan<br>bu yana en düşük seviyede

5 Ağustos'tan
bu yana en düşük seviyede

​Dolar'daki aşağı yönlü hareket hız kesmeden sürüyor.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

​Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Müşteri<br>sırrı sayılacak

Müşteri
sırrı sayılacak

Bankacılıkta dikkat çeken düzenleme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.