Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

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Küçükçekmece'de ilginç yıkım: İş makinesi 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası boşaltılan Küçükçekmece'deki bir binanın yıkım çalışmalarına çatısına çıkarılan küçük bir iş makinesi ile başlandı. Hasarlı binanın bitişiğinde bulunan diğer binaların yıkımdan zarar görmemesi için küçük bir iş makinesi vinç yardımıyla 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

