Gündem Zonguldakta maden ocağında göçük 3 işçi yaralı
ZONGULDAK

Zonguldak haberleri... Maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yaralanan madenciler ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.
Yaralanan madenciler ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.

Zonguldak'taki göçük, saat 11.00 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana geldi. Yerin 560 metre altında üretim yapan maden işçileri, tavan göçmesi sonucu kömür ve taş yığınlarının altında kaldı.

Göçükte yaralanan maden işçileri Muharem K. (27), Bayram Ö. (40), Abdullah O. (19), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
GÜNDEM
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Yaralı maden işçileri, sağlık ekiplerinin ocak önündeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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