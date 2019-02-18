Milas'ta maden ocağında göçük

Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları heyelanla birlikte toprak altında kaldı.
Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum" dedi.
2 işçi hayatını kaybetti
Göçük altında kalan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kalan bir kişiyi ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.