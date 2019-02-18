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MUĞLA

Milas'ta maden ocağında göçük - Muğla son dakika haberleri

Milas'ta maden ocağında göçük

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir açık maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kalan bir kişiyi ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi AA IHA
Madende meydana gelen göçüğün ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Madende meydana gelen göçüğün ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları heyelanla birlikte toprak altında kaldı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum" dedi.

2 işçi hayatını kaybetti

Göçük altında kalan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kalan bir kişiyi ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milas'ta maden ocağında göçük
FOTOĞRAF 8
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Milas'ta maden ocağında göçük 3 işçi enkaz altında Ek fotoğraflar
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Milas'ta maden ocağında göçük 3 işçi enkaz altında Ek fotoğraflar
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Title
Milas'ta maden ocağında göçük 3 işçi enkaz altında Ek fotoğraflar
Title
Milas'ta maden ocağında göçük 3 işçi enkaz altında Ek fotoğraflar
Title
Milas'ta maden ocağında göçük 3 işçi enkaz altında Ek fotoğraflar
Milas'ta maden ocağında göçük
Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
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