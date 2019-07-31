Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan ve mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarılan 3 işçiden biri yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi 31 Temmuz 2019, 13:30 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019, 13:41 AA