Güneş tutulması Allahu teala’nın büyük ayetlerindendir. Bu olay sebebiyle yeryüzüne inecek bela ve musibetlerden korunmak için Küsüf Namazı kılınır. Mustafa Özşimşekler Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güneş tutulmasına ilişkin olarak şunları paylaştı: “Küsûf namazı ezan ve kâmet okunmadan cemaatle ya da münferid olarak kılınabilir. Ancak fukahânın çoğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir.

Peygamberimiz'in Güneş tutulması ile ilgili sözleri

Resûlllah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) Güneş tutulmasında Küsûf namazı kıldırmış, Güneş açıldıktan sonra da ashabına şöyle buyurmuştur:

Şüphesiz güneş ve ay Allahu teala'nın ayetlerinden iki ayettir. Bir kimsenin ölümü veya doğması yüzünden tutulmazlar. Bunu görünce Allah'a dua edin, Namaz kılın ve Sadaka verin!

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök olayları takvimine göre tutulmalar yılda 4 kez oluyor, ikisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olarak geçiyor.

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Güneş tutulması saat kaçta?

Güneş tutulmasının ikincisi ise 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek. Güneş tutulması, Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50'si örtülecek. Parçalı Güneş tutulmasının maksimum evresinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek" ifadelerine yer verildi.

Güneş tutulmasının ardından deprem mi olacak?

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek güneş tutulmasının fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirdi.

"Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" dedi.

ÖZGÜN Marmara depreminden kaç gün önce Güneş tutulması olmuştu?