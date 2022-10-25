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Güneş tutulması duası: Güneş tutulduğunda nasıl dua edilir?

Güneş tutulması günü okunacak dualar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Güneş tutulması Allahu Teala’nın büyük ayetlerindendir. Bu olay sebebiyle yeryüzüne inecek bela ve musibetlerden korunmak için Küsüf Namazı kılınır. Resûlllah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) Güneş tutulmasında Küsûf namazı kıldırmış, Güneş açıldıktan sonra da ashabına şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz güneş ve ay Allahu Teala'nın ayetlerinden iki ayettir. Bir kimsenin ölümü veya doğması yüzünden tutulmazlar. Bunu görünce Allah'a dua edin, Namaz kılın ve Sadaka verin!” Peki Güneş tutulurken okunacak dualar hangileri?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güneş tutulurken okunacak dualar hangileri? Peygamberin Güneş tutulurken okuduğu dua hangisi?
Güneş tutulurken okunacak dua

Güneş Tutulması Türkiye’de 12.40 - 15.05 saatleri arasında vuku bulacak olup tüm illerden izlenebilecektir. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak. Peki Güneş tutulması sırasında okunacak dualar hangileri? Güneş tutulurken nasıl dua edilmeli? Peygamber Efendimiz (s.a.v) Güneş tutulurken okuduğu dua hangisi?

Güneş tutulduğunda nasıl dua edilir?

Güneş tutulacağı gün Bakara ve Kehf surelerinin okunması tavsiye ediliyor.

Ayrıca 100 defa “YA DAFIAL BELAYA iDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFIZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHIMIN INNEKE ALA KULLI SEY'IN KADIR”

  • "Ey belaları def eden Allah’ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter” okunması önerilir.
  1. 312 kez Ya Rakiybu
  2. 75 kez Ya Muzillu
  3. 14 kez Ya Vehhab
  4. 100 kez Ya Gaffar
  5. 1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü
  6. 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.
  7. 7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

Peygamberin Güneş tutulurken okuduğu dua hangisi?

Güneş tutulurken, din büyükleri Küsuf namazı kılınmasını tavsiye ediyor. Diyanet Haber'de yer alan habere göre, Allah Resûlü küsûf namazını kıldırırken kıyam, rükû ve secdelerde o kadar uzun kaldı ki, namaz bittiğinde güneş tutulması da sona ermişti.

Allah Resûlü güneş tutulması esnasında kıraatleri açıktan ve uzunca okuyarak iki rekât namaz kıldırmıştı. Namaz, güneş tutulması süresince sürmüştü. Allah Resûlü"nün, “Güneş tutulması sona erinceye kadar namaz kılın.” buyurduğu da nakledilmiştir.

Peygamber Efendimizin (sas) güneş tutulduğu zaman kıldığı namaza küsûf namazı denilmiştir.

Hz. Âişe anlatıyor: Resûlullah (sas) zamanında güneş tutuldu. (Bunun üzerine) Resûlullah (sas) insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş (eski hâline dönüp) açılmışken namazdan ayrıldı.

İnsanlara bir hutbe verdi. Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu:

Güneş ve ay, Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları (güneş veya ayın tutulduğunu) gördüğünüz zaman Allah’ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin (B1044 Buhârî, Küsûf, 2; M2089 Müslim, Küsûf, 1)

Allah Resûlü (sas) bu olaya şahit olunduğunda tekbir getirilmesi, sadaka verilmesi ve köle âzat edilmesini tavsiye etmiştir. (“Küsûf”, 10)

Bunun yanı sıra Allah’ı bolca zikretmek, günahların bağışlanmasını dilemek, tekbir getirmek ve sadaka vermek Hz. Peygamber’in tavsiyeleri arasında yer alır.

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