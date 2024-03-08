Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mart 2024 tarihli hava durumu tahminini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelerde göre kuvvetli sağanak ve kar geliyor. Ege ve Akdeniz'de sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kar geliyor. Meteoroloji ayrıca 13 ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz( Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.





🗓️8 Mart 2024 Cuma

☔️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/uqmJusUrvb — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 8, 2024

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (9-10 MART)

Cuma günü batı kesimlerden başlayarak hafta sonunda Ülkemiz genelinde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren tekrar Ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, hafta başından itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Adana’da da sağanak yağış bekleniyor.

9 MART CUMARTESİ

9 Mart Cumartesi günü İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde yağmur yağması bekleniyor. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri için Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Yurdun doğusunda ise kar yağış olacağı tahmin ediliyor.

10 MART PAZAR

10 Mart Pazar günü İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Yurdun doğusunda kar yağışının devam edeceği gözlemleniyor.

GELECEK HAFTA SERİN GEÇECEK

Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar normallerin 9 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak, cuma gününe kadar yağış bekleniyor.

Hafta içi yağışlı ve soğuk geçecek, hafta sonuna doğru sıcaklıklar yeniden yükselecek.



