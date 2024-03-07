|
Gündem

Ardahan'da soğuk hava etkisini yoğun gösterdi

Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu. Kura Nehri'nin yüzeyindeki buz tabakası Mart ayı olmasına rağmen halen çözülmedi.

09:59 - 7/03/2024 Perşembe
IHA
Ardahan'da soğuk hava etkisini yoğun gösterdi
Ardahan'da soğuk hava etkisini yoğun gösterdi

Ardahan'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düştü sıcaklığın düşmesiyle kent adeta buz tuttu.

Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor kent merkezinde otomobil camları buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu. Kura Nehri'nin yüzeyindeki buz tabakası Mart ayı olmasına rağmen halen çözülmedi.

Kura Nehri'nin yüzeyinin halen daha buz tabakası ile kaplı olduğunu söyleyen Ufuk Ürker, "Ardahan'da mevsim yaza doğru gidiyor ama soğuklar halen daha devam ediyor. Kura Nehri'nin yüzeyi halen daha buz tabakası ile kaplı. Soğuklar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Yaz gelmeyecek gibi görünüyor" dedi.



#Ardahan
#Metoroloji
#Hava durumu
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kısmi emeklilikte yaş-şart çizelgesi açıklandı: 1999 sonrası 10-12.5-15 yıl çalışma günü olanlar...