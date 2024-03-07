Ardahan'da soğuk hava etkisini yoğun gösterdi

Kura Nehri'nin yüzeyinin halen daha buz tabakası ile kaplı olduğunu söyleyen Ufuk Ürker, "Ardahan'da mevsim yaza doğru gidiyor ama soğuklar halen daha devam ediyor. Kura Nehri'nin yüzeyi halen daha buz tabakası ile kaplı. Soğuklar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Yaz gelmeyecek gibi görünüyor" dedi.