Haram ne demek?

İşlendiği takdirde günah, inkar edildiği takdirde küfür sayılan her türlü söz ve davranış haram olarak ifade edilmiştir. Yüce Kitabımız Kuran'ı Kerim'de ve hadislerde nelerin haram olduğu açıkça belirtilmiştir. Peki haram nedir, çekişleri neler? Kur’an’da hangi ayetlerde haramdan bahsedilmekte?

Haram nedir, ne anlama gelir?

Haram (Arapça: حرام); din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir din terimidir. Haram, fıkıh terimi olarak mükelleften yapılmaması kesin ve bağlayıcı tarzda istenen fiili ifade eder.

Türkçede genel anlamda "dinî yasak" manasında ve dinlerde yapılması yasak olan davranışları tanımlamakta kullanılır. Fıkıh terminolojisinde Allah’ın yapılmamasını mutlak biçimde emrettiği fiillere verilen genel isimdir. Örneğin, içki içmek, domuz eti yemek, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın etini yemek, faiz yemek, kumar oynamak, hazine kazmak, zina etmek, zulmetmek veya adam öldürmek haramdır.

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Haram nedir, çeşitleri nelerdir?

Haram, yapılması dinî bakımdan yasaklanan herhangi bir şeydir. İçki içmek, kumar oynamak, zina yapmak, başkasının malını haksız yere yemek gibi.

Haram olan şeylere muharremât denir. Haramı işlemeyenler se­vap, işleyenler de günah kazanırlar. Bazı durumlarda bunun dün­yevi cezası da vardır. Örneğin zina edene 100 değnek vurulur, hırsızın eli kesilir.

Kaç çeşit haram vardır?

Haram li gayrihi ve haram li aynihi dışında iki çeşit daha haram vardır. Tahrimen mekruh, haram hükmünde olup caiz sayılmayan amellere denir. Haramdan çok helale yakın olan amellere ise tenzihen mekruh adı verilir.

Haram kısımları neler?

Haramlar, haram kılınan fiil veya nesnenin mahiyeti, delilinin kuvveti ve yasaklanan şeyin nevi itibariyle çeşitli kısımlara ayrılmış, yasaklanan fiil veya nesnenin mahiyeti bakımından “haram li-zâtihî” ve “haram li-gayrihî” olmak üzere iki kısımda incelenmiştir.

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Kur’an’da geçen haram ayetleri hangileri?

Haram kelimesi fıkıh terminolojisinde Allah tarafından yasaklanmış eylemleri ifade eder. Bu sebeple bir eylemin haram sayılabilmesi için O fiilin Kur'an'da yahut da sahih hadislerle yasaklanmış olması gerekir.

"De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?" (A'râf suresi, 32)

"De ki: "Rabbim, ancak açık, gizli bütün hayasızlıkları, her türlü günahı, haksız yere isyanı ve Allah'a, hiçbir zaman bir delil indirmediği herhangi bir şeyi ortak koşmanızı ve Allah'a bilmediğiniz şeyler yakıştırmanızı yasakladı." (A'râf suresi, 33)[1]

"De ki, "Baksanıza, Allah sizin için nice rızıklar indirdi, siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helâl yaptınız." De ki, "Size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?" (Yunus suresi, 59)

"Allah'a ortak koşanlar dediler ki: 'Eğer Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız Ondan başkasına ibadet etmezdik; Onun izni olmadan da hiçbir şeyi haram kılmazdık.'..."(Nahl suresi, 35)

"Dillerinizin yalan vasfetmesi ile: "şu helaldir, şu haramdır" demeyin; aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulamazlar." (Nahl suresi, 116)

"Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? işte bunlar, rablerine arz edilecekler ve şâhitler de, "rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır" diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah'ın lâneti zalimler üzerinedir." (Hud suresi, 18)

"Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah'a ortak koşan ise pek büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur." (Nisa suresi, 48)

"Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir." (Tahrim suresi, 1)

"Vay, Kitabı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, 'Bu Allah katındandır' diyenlere! Vay ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!" (Bakara suresi, 79)

İslam'da haram olan şeyler neler?

İslam'da en büyük günah Allah'a şirk koşmak ve kul hakkı yemektir. Bunun dışında haram olan şeyler şu şekilde sıralanabilir:

Yalan söylemek / yalancı şahitlik yapmak

Bir kimseyi kasten öldürmek

Zina yapmak

Başkasına ait bir şeyi onun izni ve haberi olmadan kullanmak

Emek sarf etmediğin bir şeyin üstünde hak ilan etmek

İftira atmak

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Domuz eti yemek

Soyunla / atalarınla övünmek

Dedikodu yapmak

İnsanların arkalarından nahoş şeyler söylemek

Küfür etmek

Büyücülük yapmak

Cimrilik

Malını ve paranı israf etmek

Koğuculuk - Söz taşıma

Başkasının sırrını ifşa etmek

Putlara tapmak

Yalan yere yemin etmek

Kumar oynamak

Biriyle uzun süre küs kalmak

Dine sonradan ilaveler yapmak - Bidat

Kumar oynamak

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