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Rabbi Yessir duası ve anlamı: Rabbi Yessir Arapça okunuşu, Türkçe manası nedir?

Rabbi Yessir duası vatandaşlar arasında çokça zikredilmekte. Dua ile kul, yaradana münacatta bulunur. Kul acziyetini yaradana dua ile dile getirir. Rabbi Yessir duası da Allah’tan (C.C) yardım, kolaylık ve hayır isteyenlerin okuduğu kısa ve özlü bir duadır. Rabbi Yessir duası nasıl okunur? sorusuyla birlikte Rabbi Yessir duası Arapça okunuşu bilhassa Rabbi Yessir duası Türkçe anlamı da yine merak edilen konular arasında. Rabbi Yessir duası genellikle yeni işe girenler tarafından işinde kolaylık sağlanması ve o işin hayırlı olması için okunmakta. Rabbi Yessir duası faydaları, faziletleri ise saymakla bitmiyor. İşte Rabbi Yessir duası okunuşu ve faziletleri:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rabbi Yessir duası okunuşu, anlamı faydaları ve faziletleri
Rabbi Yessir duası anlamı, Arapça yazılışı Türkçe okunuşu

Rabbi Yessir duası genellikle yeni işe giren ya da bir iş gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından okunmakta. Rabbi Yessir de bir dua olduğundan, yüce Rabimiz ile kul arasında irtibatın adıdır dua. Rabbimizin karşısında, insanoğlunun acziyetini dua ile ortaya koymasıdır. Rabbimiz de samimi bir şekilde yapılan duaya karşılık vereceğini bildirmiştir ki: “Kullarım sana beni sorduğunda (onlara söyle): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.” (Bakara 186)

İnsanlar imtihan içinde olduklarından zaman zaman sıkıntılarla zaman zaman hastalıklarla zaman zaman maddi zorluklarla ya da işleriyle sınanmakta. Bilinçli Müslümanlar, sıkıntılı süreçlerde Rabbimden yardım ve sabır istersen, sevinçli ve mutlu olduklarında ise şükrü dillerinden düşürmezler. Rabbi Yessir duası da işlerin kolaylaşması, işlerin hayırlı olması ve hayırla sonuçlanmasını talep edilen faziletli bir duadır. Rabbi Yessir duası okunuşu başta olmak üzere Rabbi Yessir duası hangi surede geçtiği, Rabbi Yessir duası ve fazileti ile Rabbi Yessir duası anlamı ile Rabbi Yessir duası Türkçe okunuşu ve manası merak edilen konular arasında gelmekte. Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bil hayr anlamı nedir? İşte Rabbi yessir duası Arapça, Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti...

Rabbi Yessir duası Arapça okunuşu!

Rabbi Yessir duasının Arapça okuşunu şu şekildedir: 'Bismillahirahmanirahim. “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.”

Rabbi Yessir Arapça yazılışı

Rabbi Yessir duasının Arapça yazılışı
Rabbi Yessir duasının Arapça yazılışı

Rabbi Yessir duası Türkçe anlamı:

Rabbi Yessir Türkçe anlamı nedir? soruları da yine bu duayı okumak isteyenlerce merak ediliyor. İşte Rabbi Yessir duası anlamı: “Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin!”

Rabbi Yessir duası fazileti nelerdir?

Rabbi Yessir duası işleri yoluna koymak isteyenlerin okuyarak Rabbimize münacat ettiği kısa ve özlü mübarek bir duadır. Özellikle de yeni işe başlayanların girdikleri işte başarılı olmak ve işin kendilerine kolaylaştırılması için okunan en bilinen duala arasındadır. Rabbi Yessir duası okunduğu vakit dua sahibine bir güven, bir ferahlık ve rahatlık getirmektedir. Rabbi Yessir duası vasıtasıyla aciz olan kul, Yüce, Kerim, ve lütuf sahibi Allah'tan yardım dilemek için edilen bir duadır. İnsanlar altından kalkamadığı işlerde ve güç yetiremediği durumlardaYüceler Yücesi Mevlamızdan (C.C) kolaylık, hayır ve esenlik dilemek için Rabbi Yessir duasını okumalılardır.

Rabbi Yessir Türkçe anlamı:

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.
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