​10 yıla kadar otizm bitecek

SFA ARGE Özel Sağlık Hizmetleri şirketi, 35’i 0-12 yaş grubu arası olmak üzere toplam 57 çocuğa ücretsiz bir şekilde doğru beslenme ve probiyotik desteği sağlayarak, ciddi ilerleme kaydetti.

Teknopark İstanbul’da faaliyet gösteren SFA ARGE Özel Sağlık Hizmetleri şirketinin probiyotik alanında yaptığı çalışmalar otizmli çocuklara umut oldu. Şu ana kadar 35’i 0-12 yaş grubu arası olmak üzere toplam 57 çocuğa doğru beslenme ve probiyotik desteği sağlayan şirket, çocuklarda ciddi ilerleme kaydetti. Şirket yetkililerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Aslan, kendilerine başvuran ailelere ücretsiz olarak probiyotik ve beslenme desteği sağladıklarını belirterek, “Otizmle mücadele eden tüm aileler bizimle iletişime geçerek çocuklarına uygun probiyotik desteği alabilir” dedi. Aslan, araştırmalar ışığında otizmin 10 yıla kadar tarih olacağını söyledi.

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200 KELİMEDEN 3 BİN KELİMEYE ÇIKTI

Otizmin insan beyninde oluşan aşırı metal birikmesiyle meydana geldiğini aktaran Laboratuvar Müdürü 25 yıllık Uzman Biyolog Leyla Tarhan, “Otizm, beslenmelerden kaynaklı bağırsak florasında (mikrobiyota) bozulmalarla ortaya çıkıyor. Özellikle annelerde biriken ağır metallerin çocuğa aktarılmasıyla oluştuğu gözlemlenmiş. Yaklaşık 1 yıldır otizmli çocuklara probiyotik gıda takviyesi uyguluyoruz. Şu an 0-12 yaş grubunda 35, 12-19 yaş aralığında 22 tane olmak üzere 57 çocuğumuza beslenme programı uyguladık. Hiç başarı sağlamadığımız çocuk olmadı” şeklinde konuştu. Gıda takviyelerinin en az 3 ay kullanımla sonuç verdiğini aktaran Tarhan, “Hazırladığımız beslenme programı ve probiyotik takviyesiyle en iyi noktaya gelen çocuklardan biri 7 yaşında. Okuma yazma kabiliyeti ve kelime hafızası oluştu. 200 kelimeden 3 binler civarına çıktı. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici” dedi. Tarhan ayrıca, “Annelerin hamilelik dönemlerinde probiyotik desteği alarak, çocukların bu tip durumlarla karşılaşmasının önüne geçmek en önemli hedefimiz” diye konuştu.

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VÜCUDUN SİGORTASI BAĞIRSAK

Bağırsakların vücudun ikinci beyni olduğunu ve bağışıklığın korunmasında kilit rol üstlendiğini aktaran Dr. İsmail Aslan, “Halk arasında bağırsak florası olarak bilinen mikrobiyotalardaki bariyer bozulduğunda ise hastalıklar ortaya çıkar. Biz probiyotik desteğiyle bağırsak bozulmalarını engelleyerek hastalıkları önlemeyi hedefliyoruz. Bağırsak bariyerleri düzenli çalıştığında beyne iletilen ağır metallerin de önüne geçiyor. Depresyon, otizm gibi çeşitli hastalıkların oluşturduğu olumsuz faktörlerin engellenmesi için probiyotik desteği sunuyoruz” diye konuştu.

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