2 yaşında beyin felci geçiren Anıl 7 sene sonra yeniden yürüdü​

Yürüyemeyen minik Anıl’ın tedavisi Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde başladı. Aradan geçen 7 yıl süren tedavi sonuç verdi. Şu an 9 yaşında olan Anıl Akgül, artık yürümeye başladı. Ailesi tarafından da mutlulukla karşılanan tedavide minik çocuğun en büyük destekçileri ise doktor ve fizyoterapistleri oldu.

İlk hamileliklerde daha çok görülüyor

Beyin felci hakkında bilgi veren Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol , hastalığın tedavisinin uzun ve meşakkatli olduğunu söylerken buna bağlı olarak sabrın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Felcin hamilelik döneminde, özellikle ilk hamileliklerde daha çok ve doğum sonrası bebeğin geçirdiği bir takım şiddetli rahatsızlıklardan kaynaklı olduğunu getirdi.

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“Beyin felci oldukça uzun süreci olan, sabır gerektiren, donanım gerektiren bir tedavi şekli. Gelişmekte olan beyinde oluşan kalıcı hasardır. Hamilelik döneminde oluşan nedenleri vardır. Annenin geçirdiği birtakım hastalıklar buna neden olabilir. İlk hamileliklerde daha çok görüyoruz bunu. Bir de çoğul gebeliklerde daha çok görüyoruz. Doğum sonrasında ise geçirilen şiddetli sarılık, bebeğin geçirdiği şiddetli sarılık önemli bir neden. Onun dışında kafa travması, beyin içi kanamaları, bebeğin geçirdiği birtakım enfeksiyonlar; menenjit ensefalit gibi yine Serebral Palsi nedenlerindendir.”

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