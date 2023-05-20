19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan 'Gençlik Haftası' nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı #hepyaşımız19' hastagi açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve 81 ilden gelen gençler, sporcular, bakanlık personeli ve spor federasyonları temsilcileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

BAŞARILAR UMUT VESİLESİDİR

Bakan Kasapoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası mozoleye çelenk bıraktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kasapoğlu, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindedir. Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı, pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda kendisini geliştirmesi, üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, sporcularımızın üstün gayretleri ile kazanılan bu başarılar, asrın felaketini yaşayan milletimiz için büyük bir umut vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Zatıalinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

YARINLARIMIZIN TEMİNATI

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin 104'üncü yılında yine aynı ruhla, aynı inançla ve aynı azimle yarınlara yürüyoruz. Bugünlerimizin, yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikteyiz ve gençlerimizin omzunda inşallah Türkiye Yüzyılı, sporda, sanatta, bilimde, sanayide, teknolojide, her alanda güçlü bir yüzyıl olarak yükselecek ve biz de bugüne kadar olduğu gibi gençlerimizin önünü her alanda açmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Gençlik Haftası nedeniyle Türkiye genelinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde, kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinlik düzenlendi.

Gençlere özel hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta hazırlanan cuma hutbesi, günün anlam ve önemine göre belirlendi. Camilerde “Gençlerimiz, Milli ve Manevi Değerlerimizin Emanetçisidir” konulu hutbe okundu. Hutbede, milli ve manevi değerleri koruma konusunda gençlerin üzerine düşen görevler anlatıldı.

Cumhuriyet'in ilk adımı burada atıldı

19 Mayıs kutlamalarının en coşkulu yaşandığı şehirlerden biri Samsun oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Yolu'nda, Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem "Tütün İskelesi" olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin, Türk milletinin makus talihini değiştirerek bağımsız bir devlet ve özgür bir millet olarak tarih sahnesinde yeniden yer almasını sağladığını vurgulayarak, "Vatan topraklarımızın üzerinde ilelebet gururla dalgalanacak olan şanlı bayrağımız gelecek nesillerimize ilham vermeye devam edecektir" diye konuştu. Daha sonra Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi.

Havalimanında bayram keyfi

İstanbul Havalimanı'nda down sendromlu çalışanlarıyla ön plana çıkan Cafe Yanımda'da 19 Mayıs heyecanı yaşandı. Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Cafe Yanımda'yı ziyaret edenler keyif dolu anlar geçirdi. Down sendromlu çocuklara özel kurulan resim atölyesinde "Bandırma Vapuru" konulu resimlerin yolcuların beğenisine sunulduğu etkinlik, ressam Osman Ülgen'in havalimanı misafirlerinin karakalem resimlerini çizmesiyle devam etti.

Sulu kutlama

19 Mayıs Antalya’da denizde kutlandı. Konyaaltı Sahili açıklarında Türk bayraklarıyla süslenen deniz araçlarıyla düzenlenen gösteri, hem sahildekilerin hem de falez üstündekilerin dikkatini çekti. Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'ndan ayrılan tekne, bot, jet-ski, yelkenli, kano gibi deniz araçları, çalınan marşlar eşliğinde Konyaaltı Sahili açıklarına geldi. Deniz araçlarına polis ve Sahil Güvenlik botları ile helikopter de eşlik etti.

Kız Kulesi'ne koştular

19 Mayıs’ta Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar Üsküdar Salacak sahile akın etti. Kentin çeşitli ilçelerinden gelen vatandaşlar, restorasyonun ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ne gitmek için motorların önünde uzun kuyruk oluşturdu. Bu ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilen Kız Kulesi'ne sahilden 2 motorla ulaşım sağlanıyor. Kuleyi gezenler, memnuniyetlerini dile getirirken ücretsiz ziyaret süresinin uzatılmasını istedi.

Bayrağımız zirvede

Milli Mücadele'nin 104'üncü yıl dönümünde, Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Gençlik Tırmanışı' yapıldı. Zirvede grup, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Su altına da taşındı

Hatay'da, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile ekibi, 19 Mayıs dolayısıyla denizin derinliklerinde Atatürk portresinin olduğu Türk bayrağı açtı. Hatıra fotoğrafının ardından dalgıçlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına su altına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Dalış etkinliğinde denizin derinliklerindeki doğal yaşam ve güzellikler de görüntülendi. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun su altına taşındığı etkinlik, Anadolu Ajansı tarafından canlı yayınlandı.















