19 Mayıs coşkusu

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin 104'üncü yılında yine aynı ruhla, aynı inançla ve aynı azimle yarınlara yürüyoruz. Bugünlerimizin, yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikteyiz ve gençlerimizin omzunda inşallah Türkiye Yüzyılı, sporda, sanatta, bilimde, sanayide, teknolojide, her alanda güçlü bir yüzyıl olarak yükselecek ve biz de bugüne kadar olduğu gibi gençlerimizin önünü her alanda açmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Gençlik Haftası nedeniyle Türkiye genelinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde, kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinlik düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'nda down sendromlu çalışanlarıyla ön plana çıkan Cafe Yanımda'da 19 Mayıs heyecanı yaşandı. Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Cafe Yanımda'yı ziyaret edenler keyif dolu anlar geçirdi. Down sendromlu çocuklara özel kurulan resim atölyesinde "Bandırma Vapuru" konulu resimlerin yolcuların beğenisine sunulduğu etkinlik, ressam Osman Ülgen'in havalimanı misafirlerinin karakalem resimlerini çizmesiyle devam etti.