Bakan Özer'den gençlere '19 Mayıs' mesajı: Bu kutsal topraklar sizlere emanettir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özer, Bakanlık olarak gücünü tarihinden alan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bilinçli gençler yetiştirmenin, öncelikli görevleri olduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını kaydetti.