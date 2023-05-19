Bakan Özer'den gençlere '19 Mayıs' mesajı: Bu kutsal topraklar sizlere emanettir

"Sizler o manayı ve hürriyet ateşini bugün bilimin ve aklın ışığına, kültür ve sanatın iyileştirici ufkuna, ortak değerlerimizin birleştirici ruhuna dönüştürecek; her ne iş yapıyorsanız o alanda yorulmaksızın çalışıp üretecek; ülkemiz ve insanlık için daima her şeyin en faydalısını yapma gayretinde olacaksınız. 19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere aynı heyecanla taşıyacak olanlar sizlersiniz. Buna inancımız tamdır.