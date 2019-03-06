Hayat 50 yıldır biriktiriyor 150 bine ulaştı
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50 yıldır biriktiriyor: 150 bine ulaştı

İzmirli Ümit Yazıcı, 50 yıldan bu yana topladığı aralarında Osmanlıca yazma eserlerin de bulunduğu 150 bin kitap, dergi, gazeteyi kütüphanede insanlarla buluşturmak istiyor. Kitapların büyük bir bölümünü depoda muhafız eden Yazıcı, "Bazılarını cebimdeki son parayla aldım. Bir tarihte Kemalpaşa'dan bir yazma eser almıştım. Bütün paramı verdim. Kemalpaşa'dan Fahrettin Altay'daki evime kadar 3 buçuk saat yürümek zorunda kaldım" dedi.

Haber Merkezi AA
Ümit Yazıcı
Ümit Yazıcı

İzmir'de yaşayan Ümit Yazıcı, 50 yıldır biriktirdiği ve içinde orijinal yazma eserlerin de bulunduğu 150 bin eseri kütüphanede sergilemek istiyor.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ses sanatçısı ve araştırmacı yazar Ümit Yazıcı, kitap sevgisiyle dikkati çekiyor.

Babasının teşvikiyle 10 yaşındayken ilk kitabı "Kolera"yı satın alan Yazıcı'nın o tarihten bu yana yazılı eserlere ilgisi arttı. Çalışmaya başladığı yıllarda maaşının neredeyse üçte ikisini kitaplara harcayan Yazıcı, "kaçırılmayacak" dediği eserler için borca girdi.

  • Sayısı 150 bine ulaşan kitap, dergi, gazete ve yazma eseri Karabağlar ilçesinde 50 metrekarelik bir depoda ve evinin bir bölümünde muhafaza eden Yazıcı, eserleri, içerisinde Türk musikisi müzesinin de olacağı, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir kütüphanede sergilemeyi hedefliyor.

Yazıcı'nın arşivinde Türk edebiyatının mihenk taşlarının yanı sıra Osmanlıca kitap, dergi ve gazeteler de bulunuyor. Kitap ticaretini hiç düşünmediğini vurgulayan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar benim çocuklarım gibi. Hoşuma giden kitap varsa kaç lira sormadan alırım. Bazılarını cebimdeki son parayla aldım. Bir tarihte Kemalpaşa'dan bir yazma eser almıştım. Bütün paramı verdim. Adamdan sonra yol parasını istedim. Benim parasız olduğuma inanmadı, vermedi. Kemalpaşa'dan Fahrettin Altay'daki evime kadar 3,5 saat yürümek zorunda kaldım."

Yazıcı, 50 yılda 150 bin kitap, dergi ve yazmaya ulaştıktan sonra kütüphane kurma çabası içerisine girdiğini; İzmir'deki birkaç belediye ile görüştüğünü ancak sonuç alamadığını ifade etti.

Yarım asırdır biriktirdiği kitaplara insanların rahatlıkla ulaşabilmesini istediğini vurgulayan Yazıcı, "En büyük isteğim kitaplarımın kütüphanede yerini alması. Şu anda çok büyük bir bölümünü bir depoda muhafaza ediyorum. Burada herhangi bir vakfa verebilirim. Kütüphanenin içerisinde Türk musikisi müzesinin de olmasını arzu ediyorum. Kütüphanenin İzmir'in dışında olmasını pek istemiyorum. Çünkü benim kitaplarla haşır neşir olmam lazım" diye konuştu.

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