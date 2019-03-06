Hayat Sosyal medya fenomeni sokak kedisini eve hapsetti
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Sosyal medya fenomeni sokak kedisini eve hapsetti

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Nilay Toprak, dün hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Evde bir erkek kedisi olan Toprak, sokakta bulduğu dişi kediyi yaş mama ile eve getirerek hapsetti. Sokak kedisinin korku dolu anlarını takipçileriyle paylaşan fenomene tepki yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nilay Toprak
Nilay Toprak

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, dün yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi haline geldi. Evde bir erkek kedi bakan Toprak, camın önüne gelen dişi kediyi yaş mama ile kandırarak eve soktu. Kendi kedisiyle çiftleşmesi için böyle bir şey yaptığını söyleyen Toprak, "Birazcık vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Eve hapsedilen dişi kedinin korku dolu anlarını sosyal medyadan paylaşan fenomene binlerce sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Toprak çektiği videoda ise şu ifadeleri kullandı:

  • "Mutfağımdaki camı açmamla kedi geldi. Bizim Yoldaş da miyavlamaya başladı. Ben de gittim yaş mama aldım. Yaş mamayı kediye doğru götürüp onu yavaş yavaş içeri aldım sonra camı kapattım. Evet birazcık vicdan azabı çekiyorum. Dünden beri o perdenin arkasından çıkmadı. Araştırdım bir kaç gün böyle tıslayacaklar. 3-4 gün tutacağım onu."

Toprak, aldığı tepkiler üzerine kedisinin kısır olduğunu dile getirdi. Kısır kedisini neden çiftleştirmeye çalıştığı ise merak konusu.

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