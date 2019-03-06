Hayat Ünlü oyuncu korkuttu
AKTÜEL

Ünlü oyuncu korkuttu

Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu’nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Haber Merkezi IHA
Hikmet Karagöz
Hikmet Karagöz

Olay, Beyoğlu Taksim Metrosu’nun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. Metroya binmek için yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan ünlü oyuncu Hikmet Karagöz bu sırada takılarak düştü. Karagöz, kaşından ve yanağından yaralandı.

Daha önce felç geçiren Karagöz ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, diğer vatandaşların da yardımıyla hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı.

Hikmet Karagöz'e etraftaki vatandaşlar da yardım etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından ünlü oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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