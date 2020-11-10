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Hayat 59 yaşındaki Dmitry kaykayıyla caddelerde şov yapıyor
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59 yaşındaki Dmitry kaykayıyla caddelerde şov yapıyor

59 yaşındaki Dmitry kaykayıyla caddelerde şov yapıyor

Moskova'dan yaklaşık 30 sene önce gelerek Manavgat'a yerleşen 59 yaşındaki Dmitry Fedunova, kaykayıyla caddelerde şov yapıyor. Turistik gösteriler yaparak geçimini sağlayan Fedunova'nın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmak.

Haber Merkezi İHA
59 yaşındaki Dmitry Fedunova, eşiyle birlikte 28 yıldır Manavgat'ta yaşıyor.
59 yaşındaki Dmitry Fedunova, eşiyle birlikte 28 yıldır Manavgat'ta yaşıyor.

1992 yılında eşi Liubov Fedunova ile birlikte Moskova’dan Manavgat’a gelen ve 28 yıldır Manavgat’ta yaşayan 59 yaşındaki Dmitry Fedunova, kaykaylarıyla yaptığı hareketlerle izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Manavgat’ta turistik tesislerde gösteriler yaparak geçimini sağlayan Fedunova, 40’tan fazla hareketi kendi tasarlıyor. Karton bardaklarla yerde şekil çizen, çizdiği şekillerin arasından kendi tasarlayıp ürettiği özel kaykaylarla geri geri giderek geçen Fedunova, bu hareketleri dünyada hiç kimsenin yapmadığını, hem kaykayların hem de hareketlerin kendisine özel olduğunu söyledi.

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Moskova'da sirklerde çalışıyordu

Sanata her zaman saygı duyduğunu ve her türlü durumda eşine destek verdiğini ifade eden Liubov Fedunova ise eşinin kaykaylarının hem beden hem de zihin için faydalı olduğunu belirtti. 1992 yılında Moskova’dan Manavgat’a geldiklerini belirten Liubov Fedunova, “Moskova’da sirklerde çalışıyorduk. Türkiye’ye geldikten sonra normalde akşamları otellerde yoga şov yapıyoruz. Dmitry 30 yılı aşkın süredir kaykayla antrenman yapıyor. Bütün aletleri tekerlekleri dışında tamamen kendisi tasarladı ve kendi elleriyle yaptı. Bütün hareketleri de kendi buldu. Bir de bu kaykay normal kaykaylar gibi değil, çok özel ve yumuşak. Diğer kaykaylar zıplarken çok tehlikeli ama bunun öyle bir tehlikesi yok. Dmitry 59 yaşında ama hala kaykay yapmaya devam ediyor. Beden için, beyin için çok faydalı" dedi.

Askerden geldikten sonra kaykay sevgisi başlayan ve uzun süredir antrenmanlar yapan Dmitry Fedunova, sponsor buldukları zaman Guinness Rekorlar Kitabı için rekor denemesi yapacağını ifade etti.

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