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Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Uğur Şahin’in hikayesi babasının Köln’de yer alan Ford fabrikasında çalışmaya gitmesiyle başlıyor. Henüz 3 yaşındayken İskenderun’dan Köln’e yerleşen Şahin Köln Üniversitesi'nde tıp okuyarak hekimlik hayatına adım adıyor. Bugün korona virüse karşı başarı oranı en yüksek aşının arkasındaki isim olan Şahin'in şirketi 25 milyar dolar değere sahip. Birçok otorite Uğur Şahin’in Nobel Tıp ödülünün de sahibi olacağı görüşünde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Şahin
Uğur Şahin

ABD merkezli Pfizer’in dün yaptığı açıklama; korona virüse karşı geliştirilen aşının yüzde 90 başarıya ulaştığını duyurdu. Şirketin borsadaki hisseleri günü yüzde 5 değer kazanarak kapatırken aşının arkasında ise BioNTech firması bulunuyor. Şirketin kurucuları ise evli bir Türk çift: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

BioNTech'in kurucusu iki Türk doktar. Aynı zamanda evliler.

Düğün günlerini dahi laboratuvarda geçirdiler

Evli olan çiftin kurduğu BioNTech uzun süredir korona virüse karşı aşı çalışmaları yapıyordu. Özlem Türeci daha önceden yaptığı açıklamada düğün günlerinde dahi laboratuvarda çalışmaya devam ettiklerini söylemişti. Virüse karşı aşı geliştirirken de Trump yönetiminin teşvik vermek için yaptığı teklifi de reddetmiştiler. Uğur Şahin bu konuda yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Aşının sadece Çin, Almanya ve Amerika için üretilmesi tartışma konusu bile değildir."

BioNTech'in Mainz'deki binası.

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Türk bilim insanı Uğur Şahin: Ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz

Kurduğu şirketin değeri 25 milyar doları gördü

Babasının işçi olarak gittiği Köln’de yer alan Köln Üniversitesi’nde tıp okuyan Çiftçi doktorasını ise tümör hücrelerinde bağışıklık sistemi terapisi üzerine doktorasını yaptı. Homburg Üniversitesi kliniğinde çalışmaya başladı ve daha sonra Mainz Üniversitesi kliniğine geçti. 2000 yılından itibaren Mainz Üniversitesi bağımsız onkoloji araştırma ekibinin başkanlığını sürdürmekte.

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Türk bilim insanı ABD'de 150 milyon dolar topladı

Şirketin değeri 25 milyar doları gördü.

Daha önce de kanserle mücadele ödülü almıştı

2019 yılında Almanya kanserle mücadele ödülünü aldı.

Kendisi göğüs kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri gibi tehlikeli olan kanser tümörlerine karşı antijen geliştirmek için çalışmakta. Amacı RNA bazlı bir kanser aşışı geliştirmek. Bu esnada birçok bilgi toplandı ve yeni keşifler elde edildi.

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