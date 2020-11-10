Türk bilim insanından büyük başarı: Betül Kaçar NASA ekibini yönetecek

NASA Astrobiyoloji Programı, Arizona Üniversitesi'ndeki iki ekip de dahil olmak üzere ICAR programını başlatmak için sekiz yeni disiplinler arası araştırma ekibi seçti. Türk bilim insanı Betül Kaçar ve Dániel Apai liderliğindeki ekipler, 40'ı aşkın önerisi arasından seçildi. NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu ekiplerin araştırmalarının genişliği ve derinliğinin kozmik kökenlerden gezegensel sistem oluşumuna, yaşamın kökenlerine ve evrime ve Dünya'nın ötesinde yaşam arayışına kadar olan astrobiyoloji araştırmaları yelpazesini kapsadığı belirtildi.

Müjdeyi sosyal medya hesabından verdi

Haberi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Kaçar, paylaşımında "Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim" ifadelerini kullandı.

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Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim. https://t.co/UTHJBOg9MS — Betul Kacar (@betulland) November 9, 2020

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Betül Kaçar kimdir?

Marmara Üniversitesi'nde kimya bölümünde okuyan Betül Kaçar, daha sonra Howard Hughes Medical Institute'a başvurdu. Kacar, burada biyomoleküler kimya doktorasını tamamladı. 2012'de Harvard Üniversitesi'ne katılan araştırmacı, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı.

2017'de Arizona Üniversitesi'ne geçiş yapan Kacar, burada da Moleküler ve Hücre Biyolojisi ve Astronomi alanında doçentlik yaptı. Araştırmacının, ayrıca Tokyo Teknoloji Enstitüsü Earth-Life Science Institute'ta doçent unvanı bulunuyor.