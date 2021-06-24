87 yaşındaki adam yanlışlıkla çarptığı gencin başından bir an olsun ayrılmadı

Zonguldak'ta bisikletiyle yokuş aşağı ilerleyen Yasin Pamukçuoğlu'na, karşı yönden gelen Halil K. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, otomobilin ön camına çarparak yere düşen Yasin Pamukçuoğlu, yaralandı. Çağrılan sağlık ekipleri, bir ayağında kırık oluşan Pamukçuoğlu’na kaza yerinde müdahale etti. Sağlık sorunları nedeniyle koltuk değneğiyle ayakta duran sürücü Halil K. müdahaleyi, vatandaşların getirdiği tabureye oturarak izledi.

Pamukçuoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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