Hayat 87 yaşındaki adam yanlışlıkla çarptığı gencin başından bir an olsun ayrılmadı
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87 yaşındaki adam yanlışlıkla çarptığı gencin başından bir an olsun ayrılmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Yasin Pamukçuoğlu (15) yaralandı. Otomobil sürücüsü Halil K. (87), yaralı çocuğa yapılan müdahaleyi, plastik tabureye oturarak izledi.

Haber Merkezi DHA
87 yaşındaki adam yanlışlıkla çarptığı gencin başından bir an olsun ayrılmadı
Halil K.

Zonguldak'ta bisikletiyle yokuş aşağı ilerleyen Yasin Pamukçuoğlu'na, karşı yönden gelen Halil K. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, otomobilin ön camına çarparak yere düşen Yasin Pamukçuoğlu, yaralandı. Çağrılan sağlık ekipleri, bir ayağında kırık oluşan Pamukçuoğlu’na kaza yerinde müdahale etti. Sağlık sorunları nedeniyle koltuk değneğiyle ayakta duran sürücü Halil K. müdahaleyi, vatandaşların getirdiği tabureye oturarak izledi.
Pamukçuoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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