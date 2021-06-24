Çuvala koyup dereye attıkları 20 köpek yavrusu telef oldu

Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde salı günü serinlemek için Bakırlı Deresi'ne giren 3 çocuk, suda iki çuval fark etti. Çocuklar, karaya çıkarıp iplerini çözdükleri çuvallardaki 20 köpek yavrusunun cansız bedenlerini gördü.

Çuvallara, ağırlık yapıp suya batması için taş konulduğu görüldü. Çocuklar, haber verdikleri aileleriyle birlikte köpekleri gömdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, mahallelinin ifadelerine başvurup, köpekleri suya atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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‘BU VİCDANSIZLIK'

Yuvaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu, olaydan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır, bu vicdansızlıktır, 20 köpek yavrusundan ne istediniz? Keşke, canice öldürmek yerine araziye bıraksalardı. Şimdi jandarma bu vicdansızı aramaya başladı. Biz de bunu yapanın bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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Jandarma, mahallelinin ifadelerine başvurup, köpekleri suya atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.