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AFYONKARAHİSAR

Defineciler kiraladıkları dairede yaptıkları kaçak kazıda yer altı şehri buldu

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde kiraladıkları 3 katlı binanın en alt katında kaçak kazı yapan define avcıları bir yer altı şehri buldu. 7 kişi gözaltına alınırken, bölge koruma altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Defineciler kiraladıkları dairede yaptıkları kaçak kazıda yer altı şehri buldu
Müze Müdürlüğü ile arkeologlar kaçak kazı yapılan evde inceleme başlattı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İscehisar ilçesi Çukur Mahallesi’nde bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, baskın yaptıkları evde büyük bir çukur ve kazı ekipmanları olduğunu gördü. Baskında M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş., isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 metre genişliğinde açılan çukurdan içeri giren ekipler, tarihi tünelin içerisinde sütunlar, çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objeler buldu. Kazının yapıldığı daire polis tarafından mühürlenirken, giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.

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Olayın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçerken, Müze Müdürlüğü ile arkeologlar kaçak kazı yapılan evde inceleme başlattı.

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Şahısların evi 2 ay önce kiraladıkları ortaya çıktı

Kaçak kazı yapılan dairenin define avcıları tarafından yaklaşık 2 ay önce kiralandığı öğrenildi. Şahısları mahallede kimsenin tanımadığı, şüphelilerin kazı çalışmalarını ise dikkat çekmemek için özellikle gece yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Olayı icra meselesi olarak biliyorduk"

Mahalle sakinlerinden Gülay Ünal, olayı polis geldikten sonra öğrendiklerini kaydederek, ilk polis olay yerine geldiğinde ise icra için geldiklerini düşündüklerini ancak sonrasında kazı olayını öğrendiklerini belirtti.

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