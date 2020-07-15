Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Evin salonunda 3 ayda 21 metre kuyu kazdılar Polis suçüstü yakaladı
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
İSTANBUL

Gaziosmanpaşa’da define avcıları evin salonunda 3 ayda 21 metre kuyu kazdılar

Evin salonunda 3 ayda 21 metre kuyu kazdılar: Polis suçüstü yakaladı

Gaziosmanpaşa’da vefat eden annesinin geçmişte gördüğü rüyasının etkisinde kaldığını söyleyen kadın define bulmak için salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı. Evden gelen sesler üzerine harekete geçen polis ekipleri kadını ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anı ve ekiplerin evde arama yapmaları kameraya an be an yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Definecilerin evin salonun açtığı 21 metrelik kuyu.
Definecilerin evin salonun açtığı 21 metrelik kuyu.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’ndeki bir evden sesler geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, çuvallar dolusu molozla karşılaştı. Ekipler, salonda bir kazı çalışması olduğunu ve kuyudan dışarıya çıkan bir havalandırma düzeneği olduğunu gören ekipler, kuyunun define aramak için açıldığını tespit etti.

Defineciler 21 metrede yakalandı

Evde kiracı olan Leyla T. kuyunun başında bekleyen Aydın T., Semih Ş. ve kuyunun içerisinden çıkartılan Adem B., Ratif Y. ile Serhat Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 3 ayda kuyuyu 21 metre derinliğinde kazdıkları ve herhangi bir değerli eşya bulamadıkları belirlendi.

Annesinin rüyasının peşinden gitti


Annesinin gördüğü rüyasının peşinden gitti
Yaklaşık 7 yıldır evde kiracı olan Leyla T.’nin vefat eden annesinin geçmişte rüyasında evin altından ak sakallı bir dedenin ’Beni kurtarın buradan çıkartın’ diye seslendiğini gördüğünü ve annesinin vefatından sonra rüyanın etkisinde kaldığını iddia ederek kazı çalışmasına başlattığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar: Tarihin izleri birer birer yok olurken içimiz sızlıyor
HAYAT
Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar: Tarihin izleri birer birer yok olurken içimiz sızlıyor
Abone Ol Google News
Trump yeni Twitterını buldu: Parler

Trump yeni Twitter'ını buldu: Parler

​Trump destekçilerinin kurduğu platform 2 milyon üyeye ulaştı.
İşte Türkiyenin çekilme planı

İşte Türkiye'nin 'çekilme' planı

​Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesi' için kesin talimat verdi.
Ermenistan sınırında çok sıcak gelişme!

Ermenistan sınırında
çok sıcak gelişme!

TSK'nın Bayraktar SİHA'ları harekete geçti
Dünyayı dar ediyoruz

Dünyayı dar ediyoruz

Erdoğan, Külliye'deki programda şehit ailelerine hitap etti.
İngiltere de anladı

İngiltere de anladı

​Orta Doğu'daki oyunları, Türk İHA'ları bozdu.
Ayasofya'da <br>geri sayım

Ayasofya'da
geri sayım

​Caminin her tarafında ayrı bir çalışma yürütülüyor.

​Mısır Hafter militanlarına 40 kamyon mühimmat gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

TEM kenarında bulunan parçalanmış ceset 5 gündür kayıp kişiye ait çıktı
Gündem

TEM kenarında bulunan parçalanmış ceset 5 gündür kayıp kişiye ait çıktı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğunu belirledi.
Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor
Dünya

Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor

Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yolladı. Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: İşte Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme planı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: İşte Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme planı

LGBT'nin faaliyetleri ile yeniden gündeme gelen ve geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye'nin çekilmesi gerektiğini söylediği 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da tavrını ortaya koydu. İstanbul Sözleşmesi'nin AK Parti'nin yapılan son MYK'sında dört saat boyunca ele alındığı kaydedildi. Erdoğan'ın hazırlanan ayrıntılı bir raporu partideki kurmaylarına anlattığı ve sözleşmeden çekilen Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’dan örnekler vererek, Türkiye’nin de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.