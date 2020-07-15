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Hayat Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar Tarihin izleri birer birer yok olurken içimiz sızlıyor
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Isparta haberleri: Yalvaç ilçesinde define uğruna tonlarca kayayı patlattılar:

Define uğruna tonlarca kayayı patlattılar: Tarihin izleri birer birer yok olurken içimiz sızlıyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Roma ve geç Bizans dönemine ev sahipliği yapan Yukarı Tırtar köyündeki tonlarca kaya, define uğruna dinamitle patlatıldı. Çektiği videoyla tahribatı ortaya koyan köyün eski muhtarı Süleyman Karakoyun, yetkilileri göreve davet etti. Prof. Dr. Mehmet Özhanlı ise "Kısa yoldan zengin olma hülyasına dalan define avcıları tarihin izlerini birer birer yok ederken içimiz sızlıyor. Benim uzmanlık alanım Uygarlık Tarihi. Uygarlığın hiçbir döneminde bu kadar cahil bir kesime rastlamadım" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Güvercinli Kaya olarak tanınan kaya kütlesi dinamit kullanılarak patlatıldı.
Güvercinli Kaya olarak tanınan kaya kütlesi dinamit kullanılarak patlatıldı.

Yukarı Tırtar köyünün üstünde yer alan ve halk arasında 'Asar mevkii' olarak bilinen yerde Güvercinli Kaya olarak tanınan, yüksekliği 10 metre, genişliği 20 metreyi bulan kaya kütlesi, temmuz ayı başında dinamit kullanılarak patlatıldı.

  • Bölgede mermer ocaklarının bulunması nedeniyle dikkat çekmeden dinamit patlattığı tahmin edilen defineciler, değerli bir şey bulamadı. Halkın Güvercinli kaya olarak bildiği kayadan geriye, parçalanmış kaya kütleleri kaldı.

DHA
Yukarı Tırtar köyündeki tonlarca kaya, define uğruna dinamitle patlatıldı.

'KRAL MEZARI VAR SANIYORLARDI'

Tahribatı videoya çeken Yukarı Tırtar Köyü eski muhtarı Süleyman Karakoyun, bu kayanın altında kral mezarı olduğu şeklinde efsaneler üretildiğini belirterek, "Geçmişte de kepçeyle kaçak kazılar yapılmış, ama bu kadar ileri gidememişlerdi. Geçen hafta koyun otlatmak için geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Sorumlular cezalandırılsın" dedi.

DHA
Bölgede mermer ocaklarının bulunması nedeniyle dikkat çekmeden dinamit patlattığı tahmin edilen defineciler, değerli bir şey bulamadı.

ROMA VE GEÇ BİZANS DÖNEMİ UYGARLIĞI YAŞAYAN YER

Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde 2008 yılından bu yana kazı çalışmaları yürüten Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Adı geçen bölge, coğrafyaya hakim bir noktada yer almaktadır. Roma döneminde Men Tapınağı'nı tam karşıdan gören tepeye kurulmuş kale vardır. Senirkent tarafından veya Kumdanlı tarafından gelen tehlikeleri görüp Men Tapınağı'na haber verme görevini üstlenen askeri bir garnizon olarak kullanılmıştır. Geç Bizans döneminde ise burada bir şehir kurulmuştur" diye konuştu.

Uşak'ta define aramak için mağarada dinamit patlattı: Hayatını kaybetti
GÜNDEM
Uşak'ta define aramak için mağarada dinamit patlattı: Hayatını kaybetti

'UYGARLIĞIN HİÇBİR DÖNEMİNDE BU KADAR CAHİLLİĞE RASTLAMADIM'

Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Kısa yoldan zengin olma hülyasına dalan define avcıları tarihin izlerini birer birer yok ederken içimiz sızlıyor. Benim uzmanlık alanım Uygarlık Tarihi. Uygarlığın hiçbir döneminde bu kadar cahil bir kesime rastlamadım. Güvercinli kaya olarak bilinen noktada taş tıraşlanmış ve üzerine bir niş işlenmiş. Bunun bir hazineyi işaret ettiğine inanarak daha önce de kaçak kazı yapılmıştı. Bu kez işi daha da ileriye götürüp kaya kütlesini parçalamışlar. Yazık, günah. İnşallah bu son olur" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.

Dehşete düşüren görüntü: 72 yıllık mezarda define aradılar
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Edinilen bilgiye göre, 72 yıl önce Ahmetpaşa Mahallesi mezarlığına cenazesi defnedilen Yusuf B’nin, mezarını yaklaşık 1,5 metre kazılmış vaziyette görenler şoke oldu.
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İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
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Muhtar: ‘Şaşkınlık içerisindeyiz’ <br> <br> Define hayaliyle kazı yapılmış olabileceğini savunan Ahmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ünal Arslan, “Kimliği belirsiz kişiler tarafından burasının kazılması hiç hoş değil. Tam anlamıyla şaşkınlık içerisindeyiz...
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Gerekçeleri nedir bilemiyoruz ama aklımıza ilk gelen define arayışı olduğunu düşünüyoruz. Zamanında mezara konulacak, gömülecek bir şey olduğunu sanmıyorum...
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Kazarken hiç mi vicdanları sızlamadı? Keşke olmasaydı ama insanlar neyin derdindeler, ne yapmak istiyorlar bilmiyoruz. Görünen o ki burada kalpazanlık işi var. Tabi bu benim görüşüm. Jandarmamız da olayla ilgili araştırmasını yapıyor” dedi.
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72 yıllık mezarda define aradılar
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72 yıllık mezarda define aradılar
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72 yıllık mezarda define aradılar
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72 yıllık mezarda define aradılar
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72 yıllık mezarda define aradılar
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72 yıllık mezarda define aradılar
Dehşete düşüren görüntü: 72 yıllık mezarda define aradılar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vefatının ardından 1948 yılında toprağa verilen bir vatandaşın cenazesinde define kazısı yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 1,5 metre kazılan mezar görenleri dehşete düşürürken, mahalle muhtarı Ünal Arslan, “Altın bahanesiyle yaptıkları utanmazlığa bakın. Hiç mi vicdanları sızlamadı?” diyerek tepki gösterdi.

Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar
FOTOĞRAF 7
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’Bu kadar da olmaz’ dedirten olay Bursa’da yaşandı. Orhaneli ilçesindeki bir bölge ’altın var’ söylentisiyle definecilerin uğrak yeri oldu.
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Bölgedeki birçok noktayı kazan definecilerin bu defa da hedefi 700 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık çınar ağacı oldu. Büyüklüğü ve ihtişamıyla dikkat çeken çınar ağacının ortasını kazan define avcıları yetmezmiş gibi ağacın işini ateşe verdi.
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İçi yanan ağaç kurumamak için direniyor. Aynı yerde bulunan başka bir çınar ağacının ise kuruduğu görüldü. Bölgede yaşayanlar tarihi çınarların kurumaması için yetkililerin önlem almasını istiyor.
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Definecilerin hedefi olan çınarların bulunduğu bölgede yaşayan Ali Kabran, Bölgemizdeki tarihi çınar definecilerin hedefi olmuş durumda, çınar çok eski tarihini bilmiyoruz. Belki 500 yıllık belki de bin yıllık...
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Dışarıdan köyümüze gelen defineciler tarihi çınarı talan etmiş durumda bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz. Köyümüzde genç nüfus yok en genci 65 yaşında, fazla insan da yok yaşayan bu durumu da fırsat biliyorlar...
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Bu bölgede Yazıcıoğlu diye derebeyi yaşamış onun definesi olduğu söyleniyor. Bu söylenti üzerine defineciler bu bölgeyi kazıyor. Defineciler tarihi çınarın ortasını kazıp talan ettikleri yetmemiş, bir de içini ateşe vermişler dedi.
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Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar
Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar
Bursa'da defineciler, 700 yıllık çınar ağacının ortasını kazarken ağacın içini ateşe verdi.

Define için iki bin yıllık eserleri kazma ve küreklerle kırdılar
FOTOĞRAF 11
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Korkuteli'ye bağlı Kozağacı Mahallesi'nde bulunan Çağman Tepesi'nde Roma dönemine ait birçok tarihi eser bulunuyor. Bölgede Roma dönemine ait kaya mezarlar, M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor.
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Pek çok kişi tarafından bilinmeyen tarihi alan, az da olsa yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
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Tarihi alanın en büyük sorunu ise kaçak kazı yapan define avcıları. Bölgeye gelen defineciler, burada bulunan binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor.
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Dağların üzerindeki birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmalar define avcıları tarafından kazma, kürekle kırıldı.
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Bir kabartma tamamen parçalanırken, yerinde ise sadece küçük parçaları kaldı.
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Define avcıları kaçak kazıları, çoğunlukla bölge kış aylarında kar altında kalınca yapıyor.
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Tarihi alanda onlarca kazılmış ancak üzeri toprakla kapatılmış nokta bulunuyor.
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Tarihi kabartmaların önlerine ise define avcıları tarafından inşaat malzemeleriyle 6 metreyi bulan derin çukurlar kazıldı. Bazı tarihi eserlerin üzerlerine sprey boyayla isimler yazıldığı, bazılarının üzerlerine de taşlarla kazıldığı görüldü.
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Bölge halkı, tarihi alana define avcıları tarafından zarar verilmesine tepki gösteriyor. Kozağacı Mahallesi sakinlerinden Murat Akar, “Köyümüze dışarıdan gelen tarihi eser kaçakçıları, bu eserleri parçalıyor. Buralarda kaçak kazılar yapıyorlar. Önlerine 5-6 metrelik çukurlar kazıyorlar. Gördüğümüzde ihbar ediyoruz, jandarma bu kişileri yakalıyor. Tüm çabalara rağmen bu durumun önüne geçilemiyor. Buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Tarihimiz talan oluyor, bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz dedi.
Title
Title
Define için iki bin yıllık eserleri kazma ve küreklerle kırdılar
Define avcılarının yaptığı kaçak kazılar tarihi eserleri de tahrip ediyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yer alan Roma dönemine ait kaya mezar kabartmalarının bulunduğu bölgede derin çukurlar kazılırken, birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmaların ise define avcıları tarafından kazma ve küreklerle kırılıp, sprey boyalar ile yazılar yazıldığı görüldü.


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