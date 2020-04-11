Gündem Define avcıları koronavirüse aldırmadı Suçüstü yakalandılar
ADİYAMAN

Define avcıları koronavirüse aldırmadı: Suçüstü yakalandılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan kişilere göz açtırmıyor. İl Jandarma komutanlığı ekipleri iki farklı operasyonda kaçak kazı yapan kişileri suç aletleriyle birlikte suç suçüstü yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Kaçak kazı yapanların kullandığı aletler.
Kaçak kazı yapanların kullandığı aletler.

İlk olay, Adıyaman’ın Besni ilçesi Oyratlı köyü Nasiroğlu mevkiinde bulunan birinci derece arkeolojik SİT alanında gerçekleşti. İzinsiz kazı yaptığı öğrenilen I.V. isimli şahıs kaçak kazı yapmakta kullandığı aletlerle birlikte suç üstü yakalanmıştır.

Suçüstü yakalandılar

Diğer olay ise, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu köyü kaya mezarlıklarında bulunan birinci derece arkeolojik SİT alanında gerçekleşti. İzinsiz kazı yapan M.R.K, Ü.K, K.D, H.D. ve N.D. isimli şahıslar suç aletleriyle birlikte kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.


Kaçak kazı yapan şahıslar gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kahramanmaraş’ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
GÜNDEM
Kahramanmaraş’ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Abone Ol Google News
MEBden yeni uygulama

MEB'den yeni uygulama

​Miniklerin merak ettiği sorular tek tek cevap buluyor.
Tüm Türkiyeye örnek olan şehir

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir

​Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu.
Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

​Mahallenin tüm borcunu ödeyip 60 tane de koli hazırlattı.
Temmuz'da<br>bitmesi imkansız

Temmuz'da
bitmesi imkansız

​Bilim insanlarından yeni tahmin.
Trump<br>köşeye sıkıştı

Trump
köşeye sıkıştı

​Amerikan basını salgın karşısındaki başarısızlığı yazıyor.
Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

​'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Tek farkı var

Tek farkı var

​Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs ile karıştırılmamalı.
Şehit babası duygulandırdı

Şehit babası duygulandırdı

3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Çin'den<br> izahat istedik

Çin'den
izahat istedik

​Ermenistan'a gönderilen paketlere yazılmıştı.
Amasra sallandı

Amasra sallandı

4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İkinci sessiz gece

İkinci sessiz gece

​Şehirler bomboş kaldı, polis ekipleri denetimi arttırdı.
En kritik 48 saat

En kritik 48 saat

Bilim Kurulu hareketliliği gün gün izledi ve kararını verdi.
Umut veren haber!

Umut veren haber!

Bakan Koca gece yapılan telekonferans görüşmesinde açıkladı.
101 milyon<br>ekmek herkese yeter

101 milyon
ekmek herkese yeter

​Fırıncılar, araçlarıyla sokaklarda ekmek dağıtmaya devam ediyor.
Salgınla<br>ilgili tarih verdi

Salgınla
ilgili tarih verdi

​Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.