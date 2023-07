AFAD'dan 15 il için "turuncu kod"lu uyarı: Bine yakın heyelan ve toprak kayması var

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu’ya geldi. Beraberindeki Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte kentte incelemelerde bulunan Sezer, Ordu’da yaşanan taşkında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladığını belirten Sezer, “Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. İş yeri zararlarımız var. Araç ve ev su baskınları sonucu oluşan eşya zararları var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla birlikte de vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede” diye konuştu.