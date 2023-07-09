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AFAD'dan 15 il için "turuncu kod"lu uyarı: Bine yakın heyelan ve toprak kayması var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu kod"lu uyarı yaptı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, “Şu anda 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteoroloji ile beraber anlık olarak takip ediyoruz. Bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz şu anda aktif durumda” dedi.

14:25 . 9/07/2023 Pazar
AA
AFAD'dan 11 il için uyarı

AFAD'dan 11 il için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu’ya geldi. Beraberindeki Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte kentte incelemelerde bulunan Sezer, Ordu’da yaşanan taşkında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladığını belirten Sezer, “Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. İş yeri zararlarımız var. Araç ve ev su baskınları sonucu oluşan eşya zararları var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla birlikte de vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede” diye konuştu.

‘BİNE YAKIN HEYELAN VE TOPRAK KAYMASI VAR’

Sezer, sağanak nedeniyle bine yakın heyelan olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış Karadeniz’de. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Ekiplerimiz özellikle yerleşim yerleri etkilenen alanlarda şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Burada yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak” dedi.

SAMSUN’DA CAN KAYBI

Samsun’da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Sezer, “Maalesef dün Samsun’da yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DİKKATLİ OLACAĞIZ’

Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda da bulunan Sezer, şöyle konuştu:

“Şu anda 15 ilimizi turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteoroloji ile beraber anlık olarak takip ediyoruz. Bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz şu anda aktif durumda. İş makineleriyle risk oluşturan yerlerde tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda da olası sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama-kurtarma noktasında bekletiyoruz. Dün Şile’de mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık Sahil Güvenliğimizin helikopteriyle. Yine aynı şekilde burada da tedbirli bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız şudur; yarın da devam edecek turuncu uyarı bazı illerimizde. Turuncu uyarının bulunduğu bölgelerdeki herkese SMS gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen uyarıları dikkate almalarını, özellikle risk oluşturan dere yatakları gibi alanlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.”


Sezer, alınan tedbirlerin ve önlemlerin bu tür afetlerin oluşturduğu hasarların boyutunu azalttığını sözlerine ekledi.
İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise "sarı" kodla yağış uyarısı yapıldı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti

Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da dün gece etkili olan sel ve heyelan nedeniyle iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Düzce'de yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı.Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.


#afad
#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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