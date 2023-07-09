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Meteoroloji uyarmıştı: Ordu'da sağanak yağış sorası sel oluştu, Karadeniz sahil yolu kapatıldı

Ordu'da, sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, Altınordu ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerindeki Kemer Köprüde taşkın meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle kapanırken, iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. İşte Ordu 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

08:54 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sağanak yağışlar Ordu'da etkili oldu; ilçe merkezindeki köprüler geçişlere kapatıldı

Sağanak yağışlar Ordu'da etkili oldu; ilçe merkezindeki köprüler geçişlere kapatıldı

'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinde çeşitli noktalarda dereler taşma noktasına geldi. Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu'dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı.

Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı. Bazı araçlar sel suları nedeniyle arıza yaparak yolda kaldı.

Heyelan sonucu iş makinesi toprak altında kaldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kapandı. Bu esnada Taşbaşı Mahallesi'nde dere taştı, 2 noktada heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, olması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi toprak altında kaldı.

Mahallenin diğer noktasında ise araçlar toprak altında kalırken, cadde ve sokaklar toprak yığınları ve moloz ile kapandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediye ve ilçe belediye ekipleri sahada iş makineleri ve personeller ile birlikte çalışmalar başlattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan ve sel sularının temizlenmesinin ardından ulaşıma açılacağı öğrenildi.



#ordu
#ordu hava durumu
#meteoroloji
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