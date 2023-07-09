Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı. Bazı araçlar sel suları nedeniyle arıza yaparak yolda kaldı.

Mahallenin diğer noktasında ise araçlar toprak altında kalırken, cadde ve sokaklar toprak yığınları ve moloz ile kapandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediye ve ilçe belediye ekipleri sahada iş makineleri ve personeller ile birlikte çalışmalar başlattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan ve sel sularının temizlenmesinin ardından ulaşıma açılacağı öğrenildi.