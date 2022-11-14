Hayat Algoritmanın üçüncü bölümü yayında İnsan mı? Kullanıcı mı?
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Algoritma'nın üçüncü bölümü yayında: İnsan mı? Kullanıcı mı?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın üçüncü bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'İnsan mı? Kullanıcı mı?' konusunu konuşuyor.

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Algoritmanın üçüncü bölümü yayında: İnsan mı? Kullanıcı mı?
​Algoritma'nın üçüncü bölümü yayında: İnsan mı kullanıcı mı?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve İlahiyatçı- Yazar Muhammed Yazıcı, Algoritma'nın yeni bölümünde 'İnsan mı? Kullanıcı mı?' konusunu masaya yatırıyor.

Algoritma'nın üçüncü bölümünü izlemek için:

Algoritma: Modern Dünyanın Kutsalları
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Algoritma: Modern Dünyanın Kutsalları

İnsanın ve Hayatın Algoritması
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İnsanın ve Hayatın Algoritması
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