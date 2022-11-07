​Algoritma: Modern Dünyanın Kutsalları

Spor

Mario Balotelli taraftarı hedef aldı: Kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen ve bu sezon başı takımdan ayrılarak Sion'a transfer olan yıldız futbolcu Mario Balotelli, ligde pazar günü oynanan FC Basel ve FC Sion karşılaşmasında taraftara yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldı.