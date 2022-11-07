​Algoritma: Modern Dünyanın Kutsalları

Yeni Şafak YouTube kanalında yepyeni bir program başladı. Algoritma adlı programda Ersin Çelik ile Muhammed Yazıcı 'Modern Dünyanın Kutsalları'nı konuştu.
Programı izlemek için:
Yeni Şafak YouTube kanalında yepyeni bir program başladı. Algoritma adlı programda Ersin Çelik ile Muhammed Yazıcı 'Modern Dünyanın Kutsalları'nı konuştu.
Programı izlemek için:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.