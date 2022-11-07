Hayat Algoritma Modern Dünyanın Kutsalları
AKTÜEL

Algoritma: Modern Dünyanın Kutsalları

Yeni Şafak YouTube kanalında yepyeni bir program başladı. Algoritma adlı programda Ersin Çelik ile Muhammed Yazıcı 'Modern Dünyanın Kutsalları'nı konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Algoritma: Modern Dünyanın Kutsalları
​Algoritma: Modern Dünyanın Kutsalları

Yeni Şafak YouTube kanalında yepyeni bir program başladı. Algoritma adlı programda Ersin Çelik ile Muhammed Yazıcı 'Modern Dünyanın Kutsalları'nı konuştu.

Programı izlemek için:

İnsanın ve Hayatın Algoritması
HAYAT
İnsanın ve Hayatın Algoritması
Fenerbahçe öne geçti

Fenerbahçe öne geçti

​Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor.
Bir rekor daha

Bir rekor daha

​Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleri tek tek açıkladı: Yarın hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyuşturucu iftirasına sert tepki.

Yarın yeni yuvalarına kavuşacaklar.

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.