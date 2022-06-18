Arazisinin aşılmasına sinirlendi: Komşusunun duvarına delikler açmaya başladı

Ewen Taylor, yan komşusunun yeni duvarının öncekiyle aynı yükseklik, derinlik ve genişlikte bir duvarla değiştirilmesi gerektiğinde ısrar etti.

Taylor, WalesOnline'a şunları söyledi:

"Bu iki inçlik bir mesele ama bu benim malım. Yarım santimetre bile olsa itiraz ederim."

Yan dairede oturan 42 yaşındaki anne, "Neden onun mülkünde olduğunu düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Özellikle çocuklarım için üzücü. Delikleri sık sık sabahları biz dışarıdayken açıyor ve neden yaptığı sorulduğunda duvarın kendi mülkünde olduğu konusunda ısrar ediyor." dedi.

Taylor, eylül ayında duvara verdiği zarar nedeniyle 90 sterlin para cezasına çarptırıldı ve o zamandan beri evinin önüne protesto pankartları astı.

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