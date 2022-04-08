Areda Survey araştırdı: Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin tarafsız politikası destekleniyor

Araştırma şirketi Areda Survey, sosyometre araştırması kapsamında Türkiye genelinde 2 bin kişiyle Rusya ve Ukrayna savaşına yönelik bir anket yaptı. Ankette yer alan ‘Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sizce Türkiye nasıl hareket etmelidir?’ sorusuna Türklerin yüzde 91,5’i ‘Türkiye tarafsızlığını korumalıdır’ yanıtını verdi.



Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin Ukrayna’nın yanında yer alması gerektiğini düşünenlerin oranının yüzde 5,9 olduğu tespit edilirken, Rusya’nın yanında yer alması gerektiğini savunanların oranı ise yüzde 2,5 gibi düşük düzeyde seyretti.

“TÜRKİYE, DIŞ POLİTİKADA BELİRLEYİCİ GÜÇ”

Rusya-Ukrayna savaşı başladığı günden itibaren Türkiye’nin çok sayıda devlet başkanının veya üst düzey yetkilinin uğrak yeri haline gelmesi konusuna ilişkin, katılımcılara yöneltilen ‘Son dönemde birçok devlet liderinin veya temsilcisinin Türkiye ziyaretlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna, yüzde 60,6’lık bir oranla “Türkiye’nin dış politikasında belirleyici güç olduğunu gösteren gelişmelerdir” yanıtı geldi. Bu durumu, her ülkenin dış politikasında yaşanan normal gelişme olarak görenlerin oranı yüzde 39,4 düzeyinde seyretti.

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DHA

YÜZDE 73’Ü, ANTALYA DİPLOMASİ FORUMUNUN TÜRKİYE’YE KATKI SAĞLADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Türkiye’nin, savaşın başladığı günden beri ilk kez iki ülkenin dışişleri bakanlarını aynı masa etrafında buluşturduğu Antalya Diploması Forumu’nun Türkiye imajına katkısının sorulduğu ankette, Antalya diplomasi forumunun uluslararası ölçekte Türkiye’nin imajına katkı sağladığını düşünenlerin oranı yüzde 73’lük dilimle çoğunluğun olumlu düşündüğünü gözler önüne seren araştırmada, yüzde 27’lik dilimin ise bu düşünceyi paylaşmadığı ortaya koyuldu.

METODOLOJİ

Araştırma 25-29 Mart tarihleri arasında AREDA Survey PBDP’si kullanılarak NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

HAYAT Areda Survey 'Rusya-Ukrayna savaşını' sordu: Türk halkı Putin'i haklı bulmuyor