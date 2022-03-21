Areda araştırdı: Türklerin yüzde 90’ı NATO’nun Türkiye’yi korumayacağını düşünüyor

Areda Survey’in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Sosyometre’ araştırmasının sonuçlarına göre, Türklerin yüzde 90,8’i Ukrayna ile benzer bir durumda olması halinde NATO’nun Türkiye’yi korumayacağını düşünüyor.



Araştırma şirketi Areda Survey, 'Ukrayna ile benzer duruma düşmesi halinde NATO’nun Türkiye’yi koruyabileceğine inanıyor musunuz' sorusuna yüzde 90’lık bir oranla, Türkiye’nin Ukrayna ile benzer bir duruma düşmesi halinde NATO’nun Türkiye’ye destek vermeyeceğini düşündüğü tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, NATO’nun böyle bir durumda Türkiye’ye destek vereceğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 9,2 düzeyinde seyretti.



“TÜRKİYE BİR SAVAŞ KARŞISINDA KENDİSİNİ KORUR”

“Sizce Türkiye Ukrayna’nın durumuna düşerse kendini savunabilecek durumda mıdır?” sorusuna, yüzde 77,9’luk bir oranla ‘Evet’ diyenlerin çoğunlukta olması, Türkiye’nin bir savaşa maruz kalması durumunda kendisini savunabileceğine ilişkin bir güvenin olduğunu gözler önüne serdi. Erkeklerin, kadınlara göre Türkiye’nin kendisini savunabileceğini daha fazla düşündüğü tespit edilirken, gençlerin, orta ve ileri yaşta kesimine göre daha fazla oranda Türkiye’nin kendi kendisini savunabileceği düşüncesini paylaştığı belirlendi.

ANKETE 2 BİN KİŞİ KATILDI

Araştırma, Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı 26 -28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. İlgili araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle yapıldı.

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TEKNOLOJİ Areda Survey araştırması: Vatandaşlar sosyal medya düzenlemesinden yana