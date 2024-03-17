Asırlık tarifler iftar ve sahur sofralarında

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı geleneksel lezzetler vardır. Mesela benim doğup büyüdüğüm topraklarda Ramazan sofrasının değişmez lezzetlerinin başında kadayıf dolması gelir. Yine ayran aşı çorbası, kıymalı yumurta, pastırma ve tabi ki nefis Ramazan pidesi. Sofrada içilen su ise çeşmelerden özel getirilir. Biz çocuklar gün boyu kadayıf sırasından, pide sırasına koşar mutfakta telaşla yemek yetiştiren annemizin eksiklerini bakkaldan, manavdan gidermeye çalışırdık. Etli yaprak sarması ve su böreği ise iftara misafir gelecekse değişmez ana menüydü. Sahur sofralarının ise vazgeçilmez lezzeti ketelerdi. Ramazan ayında özellikle pide israfının önüne geçmek için yapılan ekmek boranası ya da pideleri yumurtaya batırıp kızartıp sonra üzerine bal ve yağ sürüp sahurda tüketmek de Ramazan ayının olmazsa olmaz lezzetleri arasındaydı.





İnternette Ramazan tarifleri

Geçtiğimiz hafta 60. yılını kutlayan Sinangil markası Asırlık Tarifler adıyla bir kitap çıkardı ve hepimizin sadece Ramazan’da değil diğer zamanlarda da sofrasından eksik olmayan tatları bir araya topladı. Eksun Gıda çatısı altında pazara sunulan Türkiye’nin lider un markası Sinangil’in sosyal medya üzerinden toplanan tariflerden oluşturduğu 60 Yıllık Tarifler Kitabı bizi unutulmayan tariflerle bir kez daha buluşturuyor. Kitap sosyal medya fenomeni Şükran Kaymak’ın #ununuduymayankalmasın çağrısıyla birlikte, takipçilerden gelen tariflerin uzman jüri tarafından değerlendirilip seçilmesiyle hazırlandı. Kitaba 60yil60tarif.com sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca kitaptaki tüm tariflerin videoları, Sinangil’in sosyal medya hesaplarından Ramazan ayı boyunca paylaşılıyor. Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir ise tarifler toplanırken kendisinin de annesinin yaptığı yoğurtlu börek tarifiyle katkı verdiğini söyledi. Çocukken bayılarak yedikleri bu böreğin annesinin evde kalan gıdaları değerlendirmek için uydurduğunu da dile getiren Demir, Anadolu’da pek çok evde gıda israfının önene geçmek için uydurulmuş tarifler olduğunu da bir kez daha hatırlattı.





Her yıl 7.7 milyon ton israf ediliyor

Tasarruf bilincinin artmasının gıda etiği kapsamında da önemine işaret eden Demir, Birleşmiş Miletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporuna göre, dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf edildiğini hatırlatıyor ve şunların altını çiziyor: “Ülkemizde her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken 14 milyon ekmek çöpe atılıyor. Her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Özellikle bu israfın yüzde 60’tan fazlası evsel atıklardan oluşuyor. Dolayısıyla son dönemde bireysel ve toplumsal açıdan artan bu gıda israfının, kültürümüzde olan gıda etiğinin hatırlanıp günümüz dünyasına göre yeniden yorumlanmasıyla azalacağının umudunu taşıyoruz.”



