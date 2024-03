Asırlık tarifler iftar ve sahur sofralarında

Her yıl 7.7 milyon ton israf ediliyor

Tasarruf bilincinin artmasının gıda etiği kapsamında da önemine işaret eden Demir, Birleşmiş Miletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporuna göre, dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf edildiğini hatırlatıyor ve şunların altını çiziyor: “Ülkemizde her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken 14 milyon ekmek çöpe atılıyor. Her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Özellikle bu israfın yüzde 60’tan fazlası evsel atıklardan oluşuyor. Dolayısıyla son dönemde bireysel ve toplumsal açıdan artan bu gıda israfının, kültürümüzde olan gıda etiğinin hatırlanıp günümüz dünyasına göre yeniden yorumlanmasıyla azalacağının umudunu taşıyoruz.”