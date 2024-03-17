İftara yöresel helva tarifleri

Ölünün ardından helva kavurma adetinin, Brezilya’ya kadar ulaştığını biliyor muydunuz? Helva belki ekmekten sonra dünyanın en yaygın ortak gıdası. Balkanlar’dan Amerika Kıtası’na, İran’dan Hindistan’a her yerde farklı kültürlerin farklı pişirme deneyimleri, baharatları ve ağız tatlarıyla bambaşka şekillere bürünen helva, yüzlerce çeşide ulaşıyor. Helvanın en eski hali Mezopotamya topraklarından Un, irmik, pirinç unu,nişasta, susam ve tahin hatta mısır gibi besinler balla, akçaağaç şurubuyla, meyvelerle, şekerle, pekmezle tatlandırılıp kimi yerde süt, kimi yerde su ilave edilerek kıvam almış. Bazen kesilecek kadar katı, bazen kaselerde servis edilecek kadar sıvı olmuş. Araştırmacılar dünyadaki helva çeşitlerinin en çok un ve daha sonra irmikten yapıldığını yazıyorlar.
Konya usulü höşmerim
l 1 su bardağı un
l 1 su bardağı süt
l Yarım su bardağı su
l 8 yemek kaşığı şeker
l 1 yemek kaşığı tereyağı
l 200 gram kaymak
l 50 gram çam fıstığı veya antep fıstığı
Bir tencerede fıstıkları kavurup bir kaşık süsleme için ayıralım. Kalan fıstığın üzerine tereyağını ve kaymağı ekleyelim. Unu ilave edelim ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Sütü su ile karıştırıp ısıtalım. Kavrulan kaymaklı, tereyağlı una şekeri ve sütü ekleyelim. Kıvam alana
kadar karıştıralım. Şekillendirip fıstıkla süsleyelim. Afiyet olsun.