İftara yöresel helva tarifleri

Helvanın en eski halinin de yine Mezopotamya topraklarından

çıkıp Anadolu, Afrika, Arap Yarımadası, Asya’ya, ardından Endülüs’ün mirasçısı İspanyollar aracılığıyla İtalya üzerinden bütün Avrupa’ya, en son da Brezilya gibi Amerika Kıtası ülkelerine yine sömürgeciler aracılığıyla ulaştığı düşünülüyor. Türklerse Orta Asya’da unu kavurup saklarlardı. Kavrulan bu unlar daha sonra balla, şekerle helvaya dönüşürdü. Osmanlı sarayında da tatlıların piştiği mutfağa “helvane” denir, sarayda helva çeşit çeşit pişirilirdi. Bugün “pişmaniye” diye adlandırdığımız tatlı da bir helva çeşididir ve bir dönem Anadolu’da köylerden saraylara “tel tel” diye anılan bu helvayı yapmanın adet olduğu sohbet geceleri düzenleniyordu. Yine de “helva” dediğimizde aklımıza ilk gelen un helvasıdır. Un helvası, oldukça masrafsız, basit bir tatlıdır fakat sabır gerektirir. Unu kısık ateşte dikkatle kavurmak gerekir ki, az kavrulsa hamur olur, çok kavrulsa kesilir, yağı yüzüne çıkar. Bu yüzden helva yapmak her şeyden önce sabırlı olmak demektir. Bu ramazan gününde, iftarı çeşit çeşit helvalarla süsleyelim. İnsanları hep bir araya getirmiş, bölüşülmüş, hediyeye dönüşmüş helvayla komşularımızın sofrasına tat katalım diye, bugün yörelerimizden helva tarifleri paylaşalım istedim. Türkiye’nin her yöresine ait çok güzel helvalar arasından seçtiklerimin biri de sevgili Meryem Kadife’nin hasıda tarifi. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Elbette dünyanın farklı coğrafyalarındaki helvaları da konu edineceğimiz bir yazı yazmak istiyorum en kısa zamanda. Ramazan'da sofralarınız ve sevaplarınız bereketli, haneleriniz huzurlu ve sağlıklı olsun dilerim. Hayırlı iftarlar, mutlu pazarlar.