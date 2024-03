Aşk bir yolculuktur

Ayrıca Arapça dilinde aşkın 60 farklı karşılığını olduğunu ve aşk nedir sorusundan yola çıkarak aşkın her harfinin farklı bir resimle ifade edildiği ve yine her resmin karşısında da aşkı anlatan bir metnin yer aldığı bir kitap hazırladığını söyleyen Khemir bu kitabı Türkçe olarak da basmak istediğini ifade ediyor. Yine çocuklar için de her harfin hikayesini anlatan bir çocuk kitabı yazdığını ve bu kitabın Fransa’da büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.