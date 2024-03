Gazze iyileşmeden dünya iyileşemez

Seyahatlerimde tuttuğum notları ileride kitaplaştırma fikri hep vardı. 2023 yılında Somali notlarımı “72 Saat Yolculuk” adıyla kitaplaştırdım. Doğrusu Yemen notlarımı yazmaya başlamıştım ancak İsrail’in Gazze’yi toptan yok etme girişimi üzerine Gazze notlarımı yazmayı öne aldım. “Sevgili Gazze” kitabı ile tarihe küçük bir not düşmek istedim. Öldürülen insanlara vefa, sıkıntı içindeki dostlarıma destek, gelecek nesillere bir mesaj, küçük de olsa yaşananlara dair bir kaynak olsun istedim. Gazze’de öldürülen insanlar, yıkılan mekanlar, kısaca Gazze unutulmasın diye yazdım. Sesi duyulmayan iyi insanlara dair bir ses olsun diye. Gazze, çok uzun zamandan beri gündemde olmasına rağmen, oradaki güzelliklerin, insani dayanışma ve sevginin politik gelişmelerin gölgesinde kaldığını gördüm, oysa Gazze her şeyden önce paylaşma ve sevgidir, okura bu duyguyu yaşatmaya çabaladım.

O dönemde Gazze’deki saldırıları yakından takip ediyorduk. Her akşam televizyondaki haberlerde çıkan görüntüleri büyük bir endişe ve üzüntüyle izliyorduk. Gazze’de yaşananlar aklımdan çıkmıyordu. Bir hekim ve insan olarak bu konuda bir şey yapamamak çok yıpratıcıydı. Manen gitmeye hazırdım. Elbette her insanda olduğu gibi orada başıma bir şey gelir mi endişesi vardı, ancak Gazzelilere dostluğumu göstermek, onlara yardım etmek istiyordum. Oraya vardığımızda ateşkes yapılmıştı, saldırılar durmuştu ama yine de endişe duyduğumu söyleyebilirim. Kaldığımız otel sahildeydi. Gazetecilerle aynı otelde kalıyorduk. O zamanlar bugünden farklı olarak gazeteciler hedef alınmıyordu genellikle, yine de sabahları denizin üzerinden alçaktan uçan savaş uçaklarının otelin camlarını sarsan şiddetli gürültüsünün hepimizi endişelendirdiğini hatırlıyorum. Giderken herhangi bir tereddüttüm olmadı. Bu seyahati bana verilmiş bir ödül olarak değerlendirdim.

Her odaya teker teker bakıyorduk. Yatakta, sedyede, yerde nerede olursa olsun bütün hastaları incelemeye çalışıyorduk. Attığımız her adımda, girdiğimiz her odada, dolaştığımız her koridorda dram vardı. Sokaklar da yıkılan bina enkazlarıyla doluydu, yollar tahrip edilmişti. Bu katastrofik manzaranın içinde koşuşturan, oyun oynayan çocuklar ve yaşamaya direnen, birbirine yaslanan insanlar gördük. Büyük bir onurla, Türkiye’den geldiğimizi öğrenen istisnasız her Gazzeli’nin yüzünde beliren tebessümü ve sevgiyi gördük.