Bu hafta yazacağım şehir, 2016 yılında Avrupa’nın en yeşil başkenti ünvanını almış, benim içinse kıtanın en şirin, en renkli şehirlerinden biri. Sevmesi en kolay şehirlerinden biri de aynı zamanda. Bir şehri böyle tanımlamak tuhaf gelebilir, bu oldukça da subjektif bir tanım zaten, farkındayım. Bununla birlikte benim için anlamı şu: Roma’yı çok sevdim ama yazın fazla sıcak ve kalabalıktı, Barselona harikaydı ama yankesicilere karşı hep tetikteydim, Amsterdam güzeldi ama sokaklar “ot” kokuyordu vs vs. Avrupa’nın tüm başkentleri ve bilindik şehirleri için örnekler çoğaltılabilir. Ljubljana böyle “ama”lı cümlelerin kurulamayacağı bir şehir benim için. Her mevsim ziyaret edilebilir, baharda bir başka güzel, yürüyerek veya bisikletle tüm şehri gezebileceğiniz, yeşili, nehri ve estetik mimari anlayışını beraber bulabileceğiniz tabiri caizse kompakt bir şehir. Türkiye’den 2 saatlik bir uçuşla ulaşılabilen bu şehri, bahar aylarında dinlendirici bir haftasonu molası için değerlendirmenizi öneririm.