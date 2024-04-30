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Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme tarihleri açıklandı mı 2024?

"Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi merak ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle nisan ayı ödemeleri erken bir tarihte yatan vatandaşlar, mayıs ayı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme tarihleri açıklandı mı 2024?

14:11 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Aile Destek ödeme programı 2024
Aile Destek ödeme programı 2024

"Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme tarihleri açıklandı mı 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme tarihleri açıklandı mı 2024?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

#Aile Destek Ödemeleri
#Aile Destek
#aile destek programı
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