"Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme tarihleri açıklandı mı 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme tarihleri açıklandı mı 2024?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?