İstanbul'a bahar filmle geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17- 28 Nisan’da bir kez daha sinemaseverlerle buluşacak. Festival, bu yıl dünya sinemasının yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında bulunduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmi izleyiciyle buluşturacak. Usta oyuncu Meral Orhonsay ile sinemacı Engin Ayça’ya, 16 Nisan’da düzenlenecek açılış töreninde Sinema Onur Ödülleri takdim edilecek. Ayrıca dünya sinemasının usta yönetmenlerinden Wim Wenders, festivalin onur konuğu olarak İstanbul’a gelecek. Festival kapsamında bir söyleşi yapacak Wenders’in “Anselm”, “Alice Kentlerde” ve “Perfect Days” (Mükemmel Günler) filmleri izleyiciyle buluşacak. Wim Wenders’ın yanı sıra ünlü Japon aktör Koji Yakusho’nun da yer alacağı festivalde, davetli oyuncu ve yönetmenler, film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Etkinlik kapsamında, 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.





Türk-Macar Kültür Yılı öne çıkarıldı

“Heyula” bölümünün bu yılki seçkisinde, Lisandro Alonso ve Hong Sang-soo’nun yeni filmlerinin yanı sıra Carlos Reygadas’ın restore edilen kült filmi “Cennette Savaş” filmleri izlenebilecek. N Kolay Galaları’nda sezonun beklenen 9 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. “Hayallerim, Aşkım ve Sen” isimli 1987 yapımı filmin Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası 19 Nisan’da film ekibinin katılımıyla Atlas 1948 Sineması’nda izlenebilecek. Ayrıca tüm bu filmlerle beraber 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümünde 12 uzun 1 kısa metrajlı film gösterilecek.





Ulusal Yarışmada 10 dalda ödül

Başkanlığını Yeni Zelandalı oyuncu Kerry Fox’un üstlendiği Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Maryna Er Gorbach, kurgucu Gladys Joujou, Selanik Uluslararası Film Festivali ve Selanik Belgesel Festivali’nin artistik direktörü Orestis Andreadakis ve film eleştirmeni Guy Lodge yer alıyor. Yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge’nin başkanlığındaki Ulusal Yarışma jürisi ise oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil’den oluşuyor. Ulusal Yarışma’da “Altın Lale En İyi Film”, “Jüri Özel Ödülü”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Kurgu”, “En İyi Sanat Yönetmeni” ve “En İyi Özgün Müzik” ödülleri olmak üzere 10 dalda ödül verilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen, Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Orhan Eskiköy ve sinema yazarı Evrim Kaya, “Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü” jürisinde ise yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden ve yönetmen Nesimi Yetik yer alıyor. Başkanlığını Paola Casella’nın yapacağı Geza Csakvari, Sezen Sayınalp, Nino Kovacic, Valentina Giraldo Sanchez ve Selin Gürel’in ye aldığı Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndaki birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.





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