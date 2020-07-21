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Hayat Ayasofya Kütüphanesinde bulunan el yazmaları Hepsi birbirinden değerli
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Ayasofya Kütüphanesinde bulunan el yazmaları: Hepsi birbirinden değerli

Ayasofya’nın cami olarak yeniden hizmete açılması ile beraber, ihtişamlı yapıda bulunan bazı özel alanlar da dikkat çekiyor. Onlardan birisi de Ayasofya Kütüphanesi. Kütüphanede bulunan çok özel eserler ise yıllardır dikkatli bir şekilde korunuyor. Kütüphanede muhafaza edilen bazı eserler ihtişamı ile göz kamaştırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan hatlardan biri.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan hatlardan biri.

Araştırmacı yazar İbrahim Göksel Baykan’ın Ayasofya Camii’nin Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyesine istinaden yeniden açılmasına ilişkin Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı eserler paylaştı. Meraklılarının bir hayli dikkatini çeken eserlerdeki estetik gözlerden kaçmadı.

Yıllar sonra Ayasofya'da bir ilk
HAYAT
Yıllar sonra Ayasofya'da bir ilk

Yazma eserlerdeki estetik dikkat çekiyor

Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örneklerinin yanı sıra el yazmalarındaki tezhip, hat ve ebru örnekleri göz kamaştırıyor.

Tüm dünyanın beklediği karar çıktı: Ayasofya artık müze değil
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Tüm dünyanın beklediği karar çıktı: Ayasofya artık müze değil
Ayasofya ile ilgili olarak 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayrıca gerekçede, Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.

Özel eserler de kütüphanede

Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri, Sadreddin Konevî'nin Tebsıratü'l-Mübtedî ve Tezkiretü'l-Müntehî adlı eseri ve Coğrafyacı Batlamyus'un Geographike Hyphegesis (Coğrafya Kılavuzu) gibi eserler kütüphanede mevcut.

  • Ayasofya Kütüphanesinde bulunan eserleri görmek için galeriyi ziyaret edebilirsiniz.
  • Ayasofya Kütüphanesindeki el yazması eserler yıllara meydan okuyor: Hat, tezhip, ebru ve minyatürler göz kamaştırıyor
    FOTOĞRAF 28
    Title
    Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örnekleri.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örnekleri.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örnekleri.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örnekleri.
    Title
    Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri. Mekanik alanında çok önemli çizimlerin yer aldığı bir eser. (Ayasofya-3606)
    Title
    Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri. Mekanik alanında çok önemli çizimlerin yer aldığı bir eser. (Ayasofya-3606)
    Title
    Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri. Mekanik alanında çok önemli çizimlerin yer aldığı bir eser. (Ayasofya-3606)
    Title
    Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri. Mekanik alanında çok önemli çizimlerin yer aldığı bir eser. (Ayasofya-3606)
    Title
    Sadreddin Konevî'nin Tebsıratü'l-Mübtedî ve Tezkiretü'l-Müntehî adlı eseri.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesinde Fatih Sultan Mehmed için tercüme edilerek, Sultan'a ithaf edilen Manzum Tercüme-i Kelime-i Sad adlı eser. Fatih Sultan Mehmed'in tercüme ettirdiği önemli eserlerdendir. Eserin alt taraftaki mühür oğlu Sultan II. Bayezid'e aittir.( Ayasofya-4129)
    Title
    5 -Ayasofya Kütüphanesinde mevcut önemli bir eser de Coğrafyacı Batlamyus'un Geographike Hyphegesis (Coğrafya Kılavuzu) adıyla anılan eserdir. Fatih Sultan Mehmed tarafından Grekçe'den Arapça'ya tercüme ettirilmiştir. ( yasofya-2596)
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan tezhipler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan tezhipler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan tezhipler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan tezhipler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesinde bulunan en önemli eserlerden birisi de Kitâbü’l-Haşâiş fi’t-Tıb'dır. Resimdeki sağdaki çizim, eserin orijinalinden zayii olmuş varağın Süheyl Ünver Hocamız tarafından aslına uygun çizilerek sayfaya eklenmiştir.(Ayasofya-3703)
    Title
    Ayasofya Kütüphanesinde bulunan klasik mesnevi tarzında yazılmış, nefis hattı ve tasvirleriyle Mihr ü Müşteri adlı eser. ( Ayasofya-3289)
    Title
    Ayasofya Kütüphanesinde bulunan klasik mesnevi tarzında yazılmış, nefis hattı ve tasvirleriyle Mihr ü Müşteri adlı eser. ( Ayasofya-3289)
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik hatlardan örnekler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik hatlardan örnekler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik hatlardan örnekler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik hatlardan örnekler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik ebrulardan örnekler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik ebrulardan örnekler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik ebrulardan örnekler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik ebrulardan örnekler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan madalyon tezhipler.
    Title
    Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan madalyon tezhipler.
    Ayasofya Kütüphanesindeki el yazması eserler yıllara meydan okuyor: Hat, tezhip, ebru ve minyatürler göz kamaştırıyor
    Ayasofya'nın cami olarak yeniden hizmete açılması ile beraber, ihtişamlı yapıda bulunan bazı özel alanlar da dikkat çekiyor. Onlardan birisi de Ayasofya Kütüphanesi. Kütüphanede bulunan çok özel eserler ise yıllardır dikkatli bir şekilde korunuyor. Kütüphanede muhafaza edilen bazı eserler ihtişamı ile göz kamaştırıyor. Araştırmacı yazar İbrahim Göksel Baykan'ın Ayasofya Camii'nin Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyesine istinaden yeniden açılmasına ithafen paylaştığı bazı eserler şunlar:


140 yıl önce Ayasofya’nın içi: 6 farklı kareden oluşuyor
FOTOĞRAF 7
Title
Yaklaşık yüz yıla yayılan Pierre de Gigord Fotoğraf Koleksiyonu, 6 binden fazla fotoğraf görüntüsü ile Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunun ve ilk yıllarının görsel bir kaydını oluşturur.
Title
Koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis (İstanbul) olmak üzere kültürel ve kentsel görüntülere odaklanıyor, ancak Balkanlar gibi diğer coğrafi bölgelerden de birkaç resim var.
Title
Koleksiyonda 165'in üzerinde fotoğrafçının eseri temsil ediliyor.
Title
Fotoğraflar çeşitli albümlerde muhafaza edilirken ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Getty Research Institute (Getty Araştırma Enstitüsü), geçtiğimiz günlerde özel Osmanlı fotoğraflarından oluşan arşivi 2019’un başında dijital erişime açmıştı.
Title
O arşivde bulunan çok özel panaromik Ayasofyo fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.
Title
Toplamda 6 farklı kareden oluşan albüm, Ayasofya'nın neredeyse 150 yıl önceki haline panaromik olarak ışık tutuyor.
Title
Genellikle fotoğrafları çeken kişiler belli olsada Ayasofya’yı çeken fotoğrafçıya dair albümde bir bilgi yer almıyor.
140 yıl önce Ayasofya’nın içi: 6 farklı kareden oluşuyor
1880 yılında 6 farklı kareden oluşturularak hazırlanan panoramik Ayasofya fotoğrafı, Pierre de Gigord Fotoğraf Koleksiyonu'ndan çıktı. 140 yıl öncesine ışık tutan fotoğrafı çeken kişi ise bilinmiyor.


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