Ayasofya Kütüphanesinde bulunan el yazmaları: Hepsi birbirinden değerli

Araştırmacı yazar İbrahim Göksel Baykan’ın Ayasofya Camii’nin Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyesine istinaden yeniden açılmasına ilişkin Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı eserler paylaştı. Meraklılarının bir hayli dikkatini çeken eserlerdeki estetik gözlerden kaçmadı.
HAYAT
Yıllar sonra Ayasofya'da bir ilk
Yazma eserlerdeki estetik dikkat çekiyor
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örneklerinin yanı sıra el yazmalarındaki tezhip, hat ve ebru örnekleri göz kamaştırıyor.
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Tüm dünyanın beklediği karar çıktı: Ayasofya artık müze değil
Ayasofya ile ilgili olarak 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayrıca gerekçede, Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.
Özel eserler de kütüphanede
Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri, Sadreddin Konevî'nin Tebsıratü'l-Mübtedî ve Tezkiretü'l-Müntehî adlı eseri ve Coğrafyacı Batlamyus'un Geographike Hyphegesis (Coğrafya Kılavuzu) gibi eserler kütüphanede mevcut.
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan eserleri görmek için galeriyi ziyaret edebilirsiniz.
FOTOĞRAF 28
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örnekleri.
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örnekleri.
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örnekleri.
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bazı yazma eserlerin ciltlerindeki mevcut şemse örnekleri.
Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri. Mekanik alanında çok önemli çizimlerin yer aldığı bir eser. (Ayasofya-3606)
Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri. Mekanik alanında çok önemli çizimlerin yer aldığı bir eser. (Ayasofya-3606)
Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri. Mekanik alanında çok önemli çizimlerin yer aldığı bir eser. (Ayasofya-3606)
Cezerî’nin 1205’te tamamladığı el-Cami' beyne’l-ʿilmi ve’l-ʿameli’n-nâfiʿ fî ṣınâʿati’l-ḥiyel adlı ünlü eseri. Mekanik alanında çok önemli çizimlerin yer aldığı bir eser. (Ayasofya-3606)
Sadreddin Konevî'nin Tebsıratü'l-Mübtedî ve Tezkiretü'l-Müntehî adlı eseri.
Ayasofya Kütüphanesinde Fatih Sultan Mehmed için tercüme edilerek, Sultan'a ithaf edilen Manzum Tercüme-i Kelime-i Sad adlı eser. Fatih Sultan Mehmed'in tercüme ettirdiği önemli eserlerdendir. Eserin alt taraftaki mühür oğlu Sultan II. Bayezid'e aittir.( Ayasofya-4129)
5 -Ayasofya Kütüphanesinde mevcut önemli bir eser de Coğrafyacı Batlamyus'un Geographike Hyphegesis (Coğrafya Kılavuzu) adıyla anılan eserdir. Fatih Sultan Mehmed tarafından Grekçe'den Arapça'ya tercüme ettirilmiştir. ( yasofya-2596)
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan tezhipler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan tezhipler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan tezhipler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan tezhipler.
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan en önemli eserlerden birisi de Kitâbü’l-Haşâiş fi’t-Tıb'dır. Resimdeki sağdaki çizim, eserin orijinalinden zayii olmuş varağın Süheyl Ünver Hocamız tarafından aslına uygun çizilerek sayfaya eklenmiştir.(Ayasofya-3703)
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan klasik mesnevi tarzında yazılmış, nefis hattı ve tasvirleriyle Mihr ü Müşteri adlı eser. ( Ayasofya-3289)
Ayasofya Kütüphanesinde bulunan klasik mesnevi tarzında yazılmış, nefis hattı ve tasvirleriyle Mihr ü Müşteri adlı eser. ( Ayasofya-3289)
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik hatlardan örnekler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik hatlardan örnekler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik hatlardan örnekler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik hatlardan örnekler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik ebrulardan örnekler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik ebrulardan örnekler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik ebrulardan örnekler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan değişik ebrulardan örnekler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan madalyon tezhipler.
Ayasofya Kütüphanesindeki bazı yazma eserlerde bulunan madalyon tezhipler.
Ayasofya Kütüphanesindeki el yazması eserler yıllara meydan okuyor: Hat, tezhip, ebru ve minyatürler göz kamaştırıyor
Ayasofya'nın cami olarak yeniden hizmete açılması ile beraber, ihtişamlı yapıda bulunan bazı özel alanlar da dikkat çekiyor. Onlardan birisi de Ayasofya Kütüphanesi. Kütüphanede bulunan çok özel eserler ise yıllardır dikkatli bir şekilde korunuyor. Kütüphanede muhafaza edilen bazı eserler ihtişamı ile göz kamaştırıyor. Araştırmacı yazar İbrahim Göksel Baykan'ın Ayasofya Camii'nin Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyesine istinaden yeniden açılmasına ithafen paylaştığı bazı eserler şunlar:
FOTOĞRAF 7
Yaklaşık yüz yıla yayılan Pierre de Gigord Fotoğraf Koleksiyonu, 6 binden fazla fotoğraf görüntüsü ile Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunun ve ilk yıllarının görsel bir kaydını oluşturur.
Koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis (İstanbul) olmak üzere kültürel ve kentsel görüntülere odaklanıyor, ancak Balkanlar gibi diğer coğrafi bölgelerden de birkaç resim var.
Koleksiyonda 165'in üzerinde fotoğrafçının eseri temsil ediliyor.
Fotoğraflar çeşitli albümlerde muhafaza edilirken ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Getty Research Institute (Getty Araştırma Enstitüsü), geçtiğimiz günlerde özel Osmanlı fotoğraflarından oluşan arşivi 2019’un başında dijital erişime açmıştı.
O arşivde bulunan çok özel panaromik Ayasofyo fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.
Toplamda 6 farklı kareden oluşan albüm, Ayasofya'nın neredeyse 150 yıl önceki haline panaromik olarak ışık tutuyor.
Genellikle fotoğrafları çeken kişiler belli olsada Ayasofya’yı çeken fotoğrafçıya dair albümde bir bilgi yer almıyor.
140 yıl önce Ayasofya’nın içi: 6 farklı kareden oluşuyor
1880 yılında 6 farklı kareden oluşturularak hazırlanan panoramik Ayasofya fotoğrafı, Pierre de Gigord Fotoğraf Koleksiyonu'ndan çıktı. 140 yıl öncesine ışık tutan fotoğrafı çeken kişi ise bilinmiyor.