Ayasofya Kütüphanesinde bulunan el yazmaları: Hepsi birbirinden değerli Ayasofya’nın cami olarak yeniden hizmete açılması ile beraber, ihtişamlı yapıda bulunan bazı özel alanlar da dikkat çekiyor. Onlardan birisi de Ayasofya Kütüphanesi. Kütüphanede bulunan çok özel eserler ise yıllardır dikkatli bir şekilde korunuyor. Kütüphanede muhafaza edilen bazı eserler ihtişamı ile göz kamaştırıyor.

Haber Merkezi 21 Temmuz 2020, 09:15 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2020, 09:24 Yeni Şafak