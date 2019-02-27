Yıllar sonra Ayasofya'da bir ilk

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'nın yanına medrese yaptırmış. 1935 Ayasofya'nın etrafında yapılan düzenlemeler kapsamında, eski eser özelliği taşımadığı iddiasıyla İsmet İnönü'nün talimatıyla yıktırılmış ve tamamen ortadan kaldırılmış.

Bugün ise bu gelenek yıllar sonra bir öğretmenin gönüllü bir davranışı ile yeniden canlandırıldı. Fatma Çil Gedik isimli bir öğretmen Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Ayasofya'da bir ilki öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi.

Müze gezisi yaptırırken Ayasofya'da ders yapmayı ihmal etmeyen öğretmenin paylaştığı fotoğraflardan bazıları ise şöyle:

Ayasofya'da ders yapan öğrenciler, turistlerin de ilgi odağı oldu.

85 yıl sonra Ayasofya'da ilk dersi yaptık. Bir dersi yönetirken hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. pic.twitter.com/NRa946DQMd

— fatma Çil Gedik (@fatmacil) 27 Şubat 2019

Fatih'in yaptırdığı Ayasofya Medresesi'nin zaman içerisinde değişimi ve yok oluşu ise şöyle: Ayasofya'yı, uzun yıllardır müze tartışmalarından dolayı hepimiz biliyoruz. Peki ya medresesini? İstanbul'un fethinden sonra bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından açılan, Molla Hüsrev'lerin, Ali Kuşçu'ların ders verdiği İstanbul'un en önemli medresesi olan Ayasofya Medresesi, asırlar boyunca İstanbul'un en önemli bilim merkezlerinden biri olmayı başarmış bir yapıydı.

Ayasofya'yı, uzun yıllardır müze tartışmalarından dolayı hepimiz biliyoruz. Peki ya medresesini? İstanbul'un fethinden sonra bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından açılan, Molla Hüsrev'lerin, Ali Kuşçu'ların ders verdiği İstanbul'un en önemli medresesi olan

Ali Kuşçu ders vermişti

Dünyaca ünlü astronom ve matematikçi Ali Kuşçu'nun da ders verdiği medrese sadece bu özelliği dolayısıyla bile bir ilim müzesi olarak tarih boyunca ayakta tutulmayı hak ediyor aslında. 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam eden ve nihayet 1935'te yapılan düzenlemelerle tamamen ortadan kaldırılan medresenin, 1985 yılında temelleri üzerinden yeniden inşa edilme süreci başlatıldı. Fakat uluslararası bürokrasinin engellemeleriyle bu girişim de hayata geçirilemedi.

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